V této sezoně již podruhé míří fotbalisté Sigmy do Mladé Boleslavi. Na konci srpna v Lokotrans aréně totiž změřili síly s Hradcem Králové (prohra 0:1). Proti Mladé Boleslavi se ale svěřencům Václava Jílka poměrně daří, hlavně tedy venku. Mladá Boleslav je doma neporazila už šestkrát v řadě, naposledy v dubnu roku 2016 (4:1). Od té doby tam Olomouc třikrát vyhrála a v posledních třech duelech se rozešly týmy smírně.

Zajímavost: Bývalý stoper Sigmy Roman Hubník odehrál své poslední utkání před ukončením profesionální kariéry právě proti Mladé Boleslavi letos v květnu. Zranil se v něm a po poločasové přestávce střídal. Sigma duel prohrála 1:2. V odvetě finále nadstavby remizovala 2:2 a skončila osmá.

Týmu Pavla Hoftycha se před vlastními fanoušky příliš nedaří. Ve čtyřech duelech doma získal pouze dva body. Naopak Hanáci z venku body vozí – z pěti duelů slavili tří výhry.

„Podobně jako nám se jim zatím daří víc venku. Takových týmů je teď ale v lize větší množství. Zatímco u nás bych to viděl spíš v rozlosování, u nich to může být třeba tím, že mají brejkové hráče typu Ekpaie, a tak jim to může venku víc vyhovovat. Vstupuje do toho ale hodně faktorů. Zápasy ovlivňuje třeba vysoký počet červených karet a podobně. Utkání ale asi ještě není odehráno tolik, aby z toho bylo možné vyvozovat nějaké zásadní závěry,“ myslí si Saňák.

Půjde také o souboj dvou čtyřgólových střelců – domácího Milana Škody s Mojmírem Chytilem. Olomouc si bude muset dát pozor také na Tomáše Ladru (3 góly) a klasicky také na zkušeného dirigenta Marka Matějovského (2 góly a 4 asistence).

Před reprezentační pauzou se oba týmy navnadily dobře. Mladá Boleslav táhla sérii tří zápasů bez porážky, Sigma jednoznačně vyhrála v Českých Budějovicích. Je otázka, jak moc se bude lišit sestava právě oproti poslednímu duelu, protože marodka Sigmy se vyprazdňuje a většina hráčů by měla být připravena naskočit. Navíc se vrací také stoper Jakub Pokorný, který si odpykal karetní trest.

„V přestávce jsme zvládli všechno tak, jak jsme naplánovali. Kluci makali dobře, dobili jsme baterky, trochu jsme taky doléčili nejrůznější šrámy. Co se týká marodů, tak David Vaněček už trénuje plnohodnotně s béčkem. Pauza u něj byla delší, takže se vrací na hřiště a nabírá praxi. Matúš Macík už také pomalu trénuje, ale na zápas ještě připravený nebude. V tréninku máme všechny hráče, uvidíme, pro které se rozhodneme,“ uzavřel Saňák.

Duel osmé Mladé Boleslavi (12 bodů) s devátou Sigmou (10 bodů) startuje v sobotu v 16 hodin.

