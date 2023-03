Sedmička je pro mnoho lidí šťastným číslem, to stejné platilo pro Sigmu v utkání s Českými Budějovicemi, kdy se po šesti remízách odrazila k jasné výhře. A to hlavně díky neskutečnému selhání budějovického Čmelíka, který se nechal za stavu 0:0 nedisciplinovaně vyloučit.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Olomoucké to nastartovalo a došli k jasnému vítězství 3:0. Nádherné branky vstřelil Vodháněl, který se trefil třikrát po sobě v domácích utkáních, což je skvělá produktivita a důkaz, že se umí chovat v posledních třiceti metrech hřiště, což, jak říká legendární Karel Brückner, je alfa a omega k tomu, abyste vyhrávali.

Věřím, že vítězství přiláká na stadion fanoušky, kterých bylo na tribunách pouhých 1600. Je to smutný rekord nového tisíciletí. Dokonce jen jediný prvoligový zápas za posledních 35 let (vyjma období covidu) navštívilo méně diváků, a to těsně po revoluci v utkání s Banskou Bystricí.

Nepříjemností je zranění stopera Beneše, který bude chybět hodně, stal se v naší obranné linii nepostradatelným. Na druhou stranu nebyl tak dominantní, aby se nám ho alespoň částečně nepodařilo nahradit.

Už v Plzni dostal překvapivě šanci brankář Stoppen, přestože se ve stejnou dobu uzdravil Macík. Uchopil ji dobře a vypadá to, že má slibnou možnost v bráně chvíli vydržet. Zároveň je mi líto Trefila, neboť po pár výpadcích spadl z pozice číslo jedna až na trojku, což si vzhledem ke kvalitním výkonům před pár minelami z posledních utkání nezasloužil.

Zápasem kola byl šlágr mezi Slavií a Plzní. Oba týmy v posledním kole nevyhrály, a proto šlo o to, kdo se nastartuje k titulové cestě. Blíže k titulu má nyní Slavia, která vyhrála 2:1 a potěšila své věrné fanoušky. Plzeň nicméně předvedla dobrý výkon a nebyla daleko od bodů, když se trefil exsigmák Chorý.

Na jeden den se v čele tabulky objevila Sparta, když vyhrála v Ostravě. Obrovskou pohodu prokazují její útočníci Kuchta s Čvančarou, kteří rozbíjejí jednu obranu za druhou a jsou opravdu momentálně nejlepším útočným duem ligy.

Ale až příští zápasy Sparty nabídnou srovnání, které se soupeři ze spodku tabulky v posledních ligových kolech neměla. Je velká otázka, zda prokáže svoji formu a opravdu po letech zaútočí na titul.

Když vezmeme v potaz nadstavbovou část, tak se o titulu bude opravdu rozhodovat do posledního kola a po letech v něm budou obě pražská S, sekundovat jim bude Plzeň, která ale nyní neprokazuje dobrou formu a ztrácí body. Jsem zvědav, jak tento souboj dopadne. Před prvním kolem jsem tipoval Spartu na mistra, po pár kolech se omlouval, že nerozumím fotbalu a nyní žasnu, jak chce Sparta naplnit moje předsezonní predikce a mocně finišuje.

David Kobylík

