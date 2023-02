Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Proč proti proudu? Trenér Koubek označil úroveň utkání jako nadstandardní. Nasazení, soubojovost, fyzický výkon atd. Copak mě zajímá výrok, že hráči běhají, chodí do soubojů a hrají do poslední minuty? Nemá to přeci být absolutní samozřejmost, že hráč nejvyšší fotbalové soutěže v zemi se rozběhne za míčem a jde do souboje?

Všeobecně se mi hra Hradce líbí, ale teď podnikal jen rychlé velmi nebezpečné kontry, jinak při výstavbě hry, která neexistovala, jen nakopával dlouhé míče a opravdu musím dát trenéru Koubkovi za pravdu, se jen srážel. Jako pozitivum to rozhodně nevidím. Nutno říct, že jsem čekal víc od čtvrtého týmu tabulky.

Co se Sigmy týče, je sympatické, že se dvakrát vrátila do zápasu, ale jinak v domácím prostředí na soupeře nevytvořila ze hry žádný větší tlak. Za celých devadesát minut nepředvedla jedinou presinkovou situaci, jediný pokus o aktivní napadání. A to ani na začátku obou poločasů. Jak zvednete diváky ze sedaček, jak je vtáhnete do utkání? Tím, že jim ukážete, jakým rozestavením hrajete na začátku utkání? Do něj jsme se totiž postavili a čekali. Stejný obrázek byl v úvodu druhé půle. Poté se nemůžeme divit, že si lidé cestu na stadion nenajdou. Nutno říct, že moc pádných důvodů opravdu nemají. S Hradcem byl až zoufalý pohled na prázdné tribuny a ohlášenou návštěvu 2200 diváků.

V neposlední řadě průměrnému utkání nepomohl podprůměrný hlavní sudí svým výkonem. Duel neměl ve svých rukou, kupil spoustu pozdních rozhodnutí a celkově byl nejslabším článkem zápasu.

Tento můj názor nemá být negativně chápán, jen má být výzvou k tomu, aby týmy, hráči a všichni zúčastnění neměli chuť splnit si nějaký standard nebo alespoň zahrát průměr, ale naopak, abychom požadovali víc a na fotbalových trávnících dostávali nadstavbu, kreativitu a hlavně kvalitu. Nechvalme průměrnost, buďme na sebe náročnější, hledejme v sobě ukryté rezervy a až poté skládejme účty. Já nedělní fotbal zúčtovávám jako průměrné divadlo bez závěrečných ovací, bez standing ovation.

Z dalších výsledků nutno konstatovat, že zabral vrch i spodek. Vyhrály první i poslední tři týmy tabulky. Tím liga nabírá před svým finišem na dramatičnosti a každé získané body mají nesmírnou váhu. Tak už se těším za týden, jak své první vítězství na jaře získá Sigma v Liberci.

David Kobylík