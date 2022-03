O to více zarážející je, že O2TV, která poskytuje přenosy z ligy, opakovaně tyto záběry neukazuje a vůbec se jim nevěnuje. Ano, Bah fauloval nedopatřením, kdy měnil trajektorii svého pohybu, ale jednoznačně, i když nevědomky, brnkl o nohy letenského hráče. Jinak by se k míči nedostal.

Tady není o čem, stoprocentní faul. Selhal i VAR, který měl na situaci upozornit. Jak je možné, že se tak nestalo? Musím poté jen souhlasit s bouřlivákem Petrem Radou, že video je zde úplně na škodu, neboť ani nemáme jasná a transparentní pravidla, kdy a jak ho používat. Ohýbáme si klasicky česky jeho používání. Protože za VARem jsou stále jen lidi a lidi dělají chyby, bohužel.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Diskutabilní bylo i neudělení červené karty Krejčímu mladšímu za skluz uprostřed pole. Zde se sudí rozhodl, jak rozhodl, i když za mě červená měla být. Co je potom platné, že hru odřídili sudí opravdu výborně, pustili ji a měli nad ní kontrolu. Jenže ovlivnění tam dle mě je jednoznačné, tak nemohu pět chvalozpěvy na jejich výkon jako řada odborníků a také mých kolegů novinářů.

Výhra Slavie jinak byla absolutně zasloužená. Slavia Spartu přejela rychlostí, agresivitou a hlavně sebevědomím a kvalitou. Pokud se sparťané ještě drželi mistrovského stébla, tak po víkendu budou rádi, že uhájí bronzovou příčku.

Jílek: Neošálíme to, jen tvrdou prací. Co řekl na výkony Navrátila a Chvátala?

Neboť i Plzeň potvrzuje skvělé výsledky (nepleť si s výkony!) a neustále naplno boduje. Což o to, že poté, co se dostane do vedení, brání na hranici svého vápna a hraje nekoukatelný fotbal, když boduje.

Co by za to dala Sigma. Vlastně hraje to stejné co Plzeň. Pro trošku náročnějšího diváka nekoukatelný fotbal po většinu utkání, ale s tím rozdílem, že nevede a tím pádem nevyhrává. Kdo utkání neviděl, se potom z tiskovky dozví, že jsme vlastně hráli velmi dobře a nehorázná smůla nám zabránila vyhrát.

Pozor, ona není smůla nedat x penalt. Je to neumění a také neschopnost najít sebevědomého frajera, který si vezme míč, pořádně se rozběhne a protrhne síť. Radek Drulák vždy říkal: „Rozběhni se a naper to tam.“ Jo, zřejmě se bude muset projít přes Andrák a i s artrózou v koleni to klukům ukázat. Jsem přesvědčen, že by to svedl.

Ostuda? Silné slovo! Máme respekt, jsou to prvoligové týmy, odmítl Zmrzlý

Víkendová blamáž s Bohemkou, která vypadala jako divizní tým a totální aspirant na baráž o udržení v lize, je alarmem před utkáním v Karviné, která je již více než jednou nohou v druhé lize. Paradoxní je, že ve vyrovnané tabulce okupujeme „skvělé“ deváté místo tři body od skupiny o titul a pětibodovým náskokem na baráž.

Nad propastí se ocitá Jablonec, který zachránil remízu v poslední minutě domácího utkání s Hradcem Králové. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho vydrží u kormidla Petr Rada.

To Hradec hraje skvěle a trenér Koubek odvádí fantastickou práci. Nedivím se, že ho vedení votroků chce přesvědčit, aby neodcházel v létě do důchodu.

David Kobylík

Glosa M. Muzikanta: Sigma hledá exekutora a nejlépe, aby střílel ostrými