Dokážu pochopit, že hlavně rozhodčí na hřišti jemnou teč Krejčího nepostřehne, i když to má na starosti jak on, tak pomezní arbitr. Ale to se stane, neboť teč nebyla na první pohled v reálu úplně zjevná.

Nicméně již při prvním opakovaném záběru a pohledu na to, co se se dělo s vlasy Krejčího po průletu míče, bylo naprosto jasné, že míč hrál.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Po dalším zpomaleném a rozfázovaném záběru bylo ještě jasněji vidět, že míč změnil trajektorii a zhruba o půl metru minul nastavenou hlavu Hradeckého obránce v místě, kam míč směřoval. Jak je možné, že toto neviděli sudí u VARu?!!!

Jednoduše není. Je to obrovské a nepochopitelné pochybení a bohužel je jich velmi mnoho. Chápu, že momentálně nám na hřištích po všech kauzách rozhodčí chybí, myslím tím ti kvalitní, a že potřebují čas na progres. Ale u televizních kamer ani nemusíte být rozhodčím. Stačí znát pravidla a něco o fotbale vědět.

Bohužel vypadá velmi neprofesionálně, co nám je servírováno skoro každý týden za blamáže ze strany rozhodčích u videa. Teď už k zápasu. Sparta není z nejhoršího venku. Hradec byl lepším týmem, zazdil několik tutovek a Sparta byla jen šťastnějším týmem.

Jedno se ale ukázalo. A sice, že Jan Kuchta musí hrát na hrotu sám a pak je neskutečně kvalitní jak v útočné fázi, tak při presinku. Je to nadstandardní hráč a chce ho jen dobře využívat.

Sigma veze z Boleslavi bod, v nastavení jej trefil stoper Beneš

Hráč, který se rozehrál ve velkém v tomto kole, je Filip Žák z Teplic. V utkání proti žalostným Pardubicím vstřelil hattrick a já mu k němu jako bývalému hráči SK Sigma Olomouc velmi gratuluji.

Našim klubem prošel ještě v začátcích své kariéry, je to další hráč, který vyšel z olomoucké líhně a i přes trnitější cestu po jiných klubech se dostal až do nejvyšší soutěže. Gratuluji.

To Sigma urvala bod v Mladé Boleslavi. Po velmi slabé první půli jsme byli lepším týmem po pauze a dočkali se vyrovnání z hlavy Beneše. Opět se povedla taktika: Když ti teče do bot, dej na hrot věž a šoupni to tam. Přesně to platilo v podání Beneše a jeho místě v útoku Sigmy na konci utkání.

Teď nás čeká rozjetá Slavia, která opět úřadovala v Edenu proti Liberci a stáhla náskok na Plzeň, která ztratila body na Bohemians.

Na závěr nejde nezmínit tragédii kola, kterou je ostravský Baník a jeho další prohra na vlastním hřišti proti nevýrazným Českým Budějovicím. Na to už není omluva, co se letos Baníku daří doma vytvářet.

Tak zase za týden.

David Kobylík

#clanek|7073401#