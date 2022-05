Důvodem je jasná výhra 3:0 nad Spartou, která předvedla naprosto hanebný výkon a po utkání byl po zásluze odvolán trenér Vrba, neboť to, co Sparta v posledních týdnech předvádí, bylo více než zoufalé a v ohrožení byl i poslední možný dosažitelný cíl, a to finále MOL Cupu. V současném rozpoložení by to Sparta schytala i od Slovácka.