Zajímavé je, že Karvinští získali letos jen dvě výhry – a to na hřišti Slavie a Baníku, což je pozoruhodný úkaz vyhrát na těchto hřištích a zároveň v dalších 24 utkáních nezvítězit. I přes výhru je sestup Karviné neodvratný a otázka nezní, zda ano či ne, ale po kterém kole.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

V čele tabulky nezvítězila Plzeň a dala tak obrovskou šanci dotáhnout se Slavii, která toho využila, když porazila houževnaté Budějovice.

Tahákem posledních duelů je pohled na nigerijského útočníka Sora, který přišel do Slavie z Baníku. To, co předvádí a v jaké rychlosti, je nadstandardní a dlouho v české lize nezůstane. Přestupová částka bude atakovat rekordy, neboť Sor je opravdu šinkansen mezi fotbalisty.

To naše Sigma si došla pro výhru proti Liberci. V nepohledném utkání z obou stran jsme zvítězili 1:0 po jediné střele mířící mezi tři tyče. Ale co, počítají se body a jsme na dostřel skupině o titul a atraktivním zápasům.

Co se ovšem také počítá, je počet diváků na stadionu, které spíše svým výkonem vyháníme, než lákáme. Kdo ale stoprocentně táhne, je Hradec Králové. Trenér Koubek naordinoval svým svěřencům taktiku, která Votrokům skvěle padne, a je z toho šokující šesté místo. Hradec je opravdu štikou ligy a jeho výkony jsou úctyhodné.

David Kobylík

