Cestu za prvenstvím může nyní Plzni znepříjemnit Sigma, která ji vyzve v příštím kole na domácím hřišti. Ovšem pokud to chceme Plzni znepříjemnit, budeme muset přidat, náš výkon na Slovácku byl velmi slabý. A to hlavně v útočné fázi, když jsme ani jednou zase pořádně nevystřelili na bránu.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Na rozdíl od nás se to Slovácku povedlo, a proto si uhrálo povinné tři body. Prazvláštní je, že v této fázi sezóny, kdy Sigma je zachráněna, neohráváme mladé, ale hrajeme s těmi, jímž končí smlouva, či jsou již starší. Je to velmi zajímavé, protože tento čas obvykle slouží k tomu ohrát co nejvíce mladé a zjistit, jaké alternativy bude mít trenér pro příští sezónu. S kým může počítat a s kým ne.

Důležité pro toto kolo byly výsledky soubojů mezi ohroženými týmy. Karviná zaváhala doma a pomalu si podepisuje sestup. Neporazila v přímém souboji o poslední místa Bohemians. Výsledek 1:1 nepomohl nikomu z dua Pardubice a Jablonec. Hrdinou duelu byl jablonecký kouč Petr Rada, který se chtěl bít s fanouškem, jenž ho vulgárně urážel. Jako by nás to ještě mohlo překvapit?! Petr Rada zůstává svůj a baví diváky často víc než sám fotbal.

Z dalších utkání lze vypíchnout výhru Sparty nad Baníkem a krásnou návštěvu 15 tisíc diváků. Jaký je to kontrast proti duelům Pardubic, Hradce Králové a dalších. Diváci si na stadiony cestu nenašli a často je to způsobeno kvalitou hry. Snad se to s přibývajícím časem a lepšícími se terény zlepší a bude se na co koukat. Moc bych si to přál.

David Kobylík

