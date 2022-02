Bohužel stejně tak ostražití musíme být i co se týče ligového suterénu. Nebezpečně se nám přiblížilo sestupové místo, a to nás teď čeká trojboj Teplice a Bohemians doma a výjezd do Karviné. Zde bychom se měli definitivně odpoutat od pásma sestupu a zamířit si to minimálně do prostřední skupiny.

To Karviná se už nikam neodpoutá a spadne do 2 ligy. Nůžky mezi ní a barážovým místem se nenávratně rozevřely a o přímém sestupujícím není pochyb. Karviná nezvládla existenční bitvu v Teplicích. Ty naopak potřetí v řadě vyhrály, míří tabulkou nahoru a dostávají veškerá mužstva od 6. místa pod tlak.

FOTO: Sigmu na Baníku srazily parádní nůžky. Střelec za ně v minulosti šel ven

V boji o titul vyhrála Plzeň, která má neuvěřitelnou morální sílu a zvládá zápasy vyhrávat o jediný gól, a to je velmi často slabším týmem na trávníku. Nejinak tomu bylo v Budějovicích. To Budějovice píší momentálně až bulvární příběh. Opouští je patrioti jako Sivok, Drobný, dříve Vozábal, přitom trenér Horejš se svojí družinou odvádí skvělou práci. Dalo by se říct, že něco je shnilé v tom Budějovickém království. A veškeré indicie směřují k majiteli jihočechů Koubkovi.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

To Slavia už také nedrtí soupeře, ale směřuje i tak k ligovému triumfu. Hubená výhra nad Bohemians se nerodila lehce. Důkazem je, že hrdinou byl brankář Kolář, který se vrátil po dlouhé době mezi tyče. Zachránil sešívané od ztráty bodů a zároveň ukázal svoji prořídlou kštici, když odložil ochranou helmu a hrál poprvé bez ní po těžkém zranění hlavy.

Spartě odpadlo těžké utkání v Jablonci a dívá se v boji o titul na vedoucí duo s odstupem 7 bodů, což jistě drásá letenské nervy a jak jsme si již poslední roky zvykli, Sparta neumí hrát pod tlakem. Takže pro mě vypadává momentálně z boje o titul a jsem zvědavý, kam se bude mladý kádr ubírat v příštím období.

Střípky D. Kobylíka: Příběh Rosti Vaňka: Na pokraji života a smrti pomáhal jiným

Karla Jarolíma dočasně zachránil ve funkci Ewerton a jeho krásné dělovky, které zajistily bod s Libercem. Ten odehrál vinou covidu teprve své druhé letošní utkání.

David Kobylík