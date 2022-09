To, že má někdo položené ruce na hráči, není samo o sobě přestupek. Musí jej držet nebo strčit a já jsem tam neviděl nic z toho. Viděl jsem, že jsou v kontaktu a Hejda na něm má ruce. Ale v porovnání se situací, kterou jsme odpískali v prvním poločase, to nebylo na odpískání pokutového kopu. To samé jsem dostal potvrzeno z vozu VAR. Kluci ve voze VAR jsou proškolení rozhodčí a když oni vyhodnotí, že jsem se nedopustil chyby, tak hrajeme dál. Není to tak, že když je něco sporného, tak mě zavolají a já se jdu podívat.

Už jste viděl záznam? Rozhodl byste nyní stejně?

Ano, v porovnání první situace s druhou. Za mě první situace je jasná. Měl jsem napnutý dres za hráčem Chorým, soustředil jsem se na nohy. Proto jsem to neviděl. Ale zákrok v 87. minutě není jasné držení, za které bych nařídil pokutový kop.

Nebyla to penalta ani když Chytil kvůli tomu nemohl vyskočit, jak sám říkal?

(Mlčí).

Byla tam ještě ruka Erika Jirky ve vlastním vápně.

Je to přesně situace, o které se často mluví. Je to neočekávaný odraz, při kterém má hráč ruce v pohybu. Ruku jsem viděl, vnímal jsem, že to je v pokutovém území, ale klukům do VARu jsem říkal, že to je přirozený pohyb vzhledem k pohybu těla. Že to není přestupek proti pravidlům fotbalu, jak se teď hra rukou vykládá a že za mě to penalta není a dostal jsem to potvrzeno.

Sigmu nejvíce rozčílila situace před penaltou, kdy si stěžovala na otočený aut.

Byla tam nějaká teč. Ještě jsem to na videu neviděl, ale mám informaci, že aut byl obráceně. Hrozně rychle to hodili a neměli jsme čas udělat správnější rozhodnutí. Všichni jsme viděli, že by měla házet Plzeň. Jestli tam byla nějaká teč, musím se na to podívat. Samozřejmě potom, když došlo k tomu, že jsem šel k monitoru přezkoumat zákrok ve vápně, tak všichni domácí chtěli, abychom se šli podívat, že tam byl otočený aut, což ale protokol VAR neumožňuje. Chápu, že to je nešťastná situace. Myslím, že jsme v utkání otočili jeden aut a zrovna se stane tohle. Je to smůla, jde to za námi, pokud to tak bylo. Mrzí nás to.

Zdálo se nám z tribuny, že při dvou přímých kopech Sigmy stála zeď strašně blízko.

Myslíte asi tu situaci z nastavení prvního poločasu. Tam došlo k situaci, že přestupek byl blízko hranice pokutového území. Tak jsme řešili, jestli to bylo venku nebo vevnitř. Hosté nechtěli faul vůbec, domácí chtěli zase penaltu. Já jsem tam měl strašně vjemů, které jsem musel řešit. Označil jsem místo přestupku. A tam je půlkruh a od něj po značku pokutového kopu by to mělo být devět patnáct. Akorát, že já jsem si neuvědomil, že to bylo ze strany, takže jsem to udělal na hranici penaltové značky, což byla samozřejmě chyba. To jsem už viděl. To jsem udělal špatně.

A ještě ve druhé půli to bylo obdobné před přímým kopem Zmrzlého ve druhém poločase. I ve studiu O2 TV to vyměřili asi na sedm metrů.

To jsem neviděl. U druhé situace bylo to, že když zeď vychází přesně na čáru, tak se snažíte zamezit tomu, že když je střelou trefena ruka, tak aby nebylo dohadování, jestli to bylo uvnitř nebo venku. Rozhodcovsky je lepší to dát kousek ven nebo dovnitř. Jestli to bylo méně než devět patnáct, tak jsem to měl dát kousek do vápna.

Ještě tam byla situace, kdy šel centr na Matouška a ten byl ve vápně v šanci. Vy jste ale ještě před zakončením odpískal faul Tijaniho. Nechtělo to výhodu?

Já jsem to pískl, když měl míč hráč v rohu. Za mě to v tu chvíli nebyla výhoda, protože v pokutovém území byli tři plzeňští hráči a jeden olomoucký. Když jsem to pískl, tak Plzeňáci přestali hrát, on to sekundu nato nacentroval a naštěstí to netrefil, protože by se to těžko vysvětlovalo, kdyby dal gól. Já jsem se díval přímo na souboj Tijaniho, který soupeře stáhl bez míče za rameno.

Měli jste už hodnocení s delegátem?

Ano, ale nemůžu vám jej říct.