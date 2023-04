Fotbalisty Sigmy Olomouc čeká předposlední utkání základní části FORTUNA:LIGY. Ve vloženém středečním utkání zajíždí do Jablonce, kde spoustu let nezvítězili.

Melinho ze Sigmy | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Na poslední utkání by Hanáci rádi zapomněli. Na Andrově stadionu po špatné první půli prohráli s Teplicemi 1:2 a zkomplikovali si boj o čtvrté místo.

„Víme, že se nám to s Teplicemi výrazně nepovedlo. Ať z hlediska výkonu v prvním poločase nebo výsledku. Na druhou stranu nemůžeme všechno, co jsme dosud udělali, hodit za hlavu a bláznit. Musíme se nastavit na další zápas, který bude zase těžký. Ale to je každý zápas v lize. Musíme pracovat dál. Zpětnou vazbu v týmu máme dobrou. Může být dobře, že hrajeme hned ve středu a uděláme maximum pro to, abychom zaváhání odčinili a získali body,“ říkal asistent trenéra Jiří Saňák.

Nyní je čeká Jablonec. Na Střelnici, kde hrají Severočeši domácí zápasy, jim to ale výsledkově příliš nejde. Naposledy z Jablonce Sigma přivezla všechny tři body před téměř osmnácti lety – 14. srpna 2005 za výhru 2:1, o kterou se brankami postarali Brazilci Melinho a Gaucho. V bráně tehdy stál nynější trenér gólmanů Tomáš Lovásik.

Od té doby odehrála Olomouc v Jablonci patnáct zápasů (jeden pohárový) a přivezla pouhé dva body (skóre: 9:32). Hned třináctkrát totiž padla. Naposledy v únoru loňského roku 0:1. Odrazit se tak bude chtít spíše od podzimního měření sil na Hané, kde vyhrála přesvědčivě 3:0 po brankách Zifčáka, Chytila a Spáčila.

Jablonec se na jaře výsledkově zvedl, měl dokonce sérii čtyř výher v řadě, ale v posledních čtyřech zápasech se mu příliš nedaří. Zapsal pouze dva body za remízy se Slováckem a Libercem, prohrál v Plzni a naposledy vysoko 1:5 na půdě Českých Budějovic.

„Jablonec bude jistě náročný soupeř. Bez ohledu na poslední výsledek. Hrajeme venku, je to dobré a dobře vedené mužstvo. Opakujeme to celý rok, že liga je vyrovnaná a rozhodují detaily, každá přihrávka. To, že každý zápas v lize je těžký, potvrdí i každý z našich soupeřů i Sparta nebo Slavia,“ je si vědom Saňák.

Doma ale v pěti jarních zápasech Jablonec neprohrál (2 výhry, 3 remízy). Rozdíl mezi šestou Sigmou a desátým Jabloncem je šestibodový. Hanáci si musí dát velký pozor na Jana Chramostu, který je se třinácti góly druhým nejlepším střelcem soutěže, k tomu navíc přidal šest asistencí. Utkání 29. kola startuje ve středu v 17.30.

„Nemůžeme v Jablonci předvést podobný výkon jako s Teplicemi, musí být diametrálně odlišný,“ hlásí trenér Sigmy Václav Jílek.