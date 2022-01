Minulý ročník strávil Jakub Matoušek na hostování v Prostějově a k historickému třetímu místu klubu ve F:NL pomohl sedmi brankami. Vydařený tah a angažmá, které prospělo oběma stranám! V létě se vrátil na přípravu do Sigmy a jako jediný z hostujících, kteří s ním v Eskáčku působili (Jiří Spáčil, Tomáš Zlatohlávek, pozn. red.), si pozici v áčku vybojoval.

Hned v prvním podzimním kole se objevil v základní jedenáctce na Spartě (porážka 2:3), i v dalších dvou z následujících tří zápasů byl v úvodní sestavě. Jenže potom jeho minutáž klesala.

Důvod? „Neměl jsem to úplně jednoduché, trošku déle mi trvalo, než jsem si zvykl, protože to pro mě byl z Prostějova docela skok,“ hodnotil rychlonohý záložník.

Přitom by to nemělo být až tak znát, zda hráč naskakuje v týmu hrajícím horní polovinu F:NL nebo nejvyšší soutěž. Problém byl však ještě kousek vedle a samotný hráč má snadné vysvětlení.

„V Prostějově byly jiné záměry. Při hře tam po mně chtěli trenéři úplně něco jiného. Nechtěli tolik defenzivu, ale spíše ofenzivu, v tomhle přišla s návratem do Sigmy změna,“ popisoval Matoušek.

„Trenér Jílek mi vytýkal prvky jako návratovost,“ dodal.

V posledním utkání na Maltě proti Tirolu odehrál jednašedesát minut. Stačila mu však čtvrthodina, aby zapsal gól a krásnou asistenci.

„Čísla to jsou výborná. Pokud dáte branku a další připravíte, musí panovat spokojenost,“ uznal kouč Hanáků Václav Jílek. „Byl jsem odměněný za práci a jsem za to rád,“ přidal svůj pocit samotný Matoušek.

V předchozím duelu s Trnavou strávil na hřišti téměř celý druhý poločas a byl tak u dvou branek u obratu z 0:2 na 3:2. Kromě toho to podle všeho vypadá, že na věcech, které se olomouckým trenérům nelíbily, zapracoval.

„Oproti podzimu přidal v pracovitosti, rychlosti myšlení po ztrátě míče i po jeho zisku, což je základ, na kterém stavíme. Stojí ho to trošku více úsilí i energie, ale myslím, že sám vidí, že se to vyplácí,“ potvrdil Jílek.

„Pracoval jsem na tom celý podzim a teď se to konečně začíná projevovat, ale musím pokračovat, aby byl můj výkon stoprocentní,“ dodal Matoušek.

Kromě toho si Jílek od svého svěřence slibuje také něco navíc. „Je kvalitní v přechodu do útoku, rychlý a jeden z nejlépe vybavených hráčů v soubojích jeden na jednoho. To je určitě plus a nadstavba, kterou od něj budeme vyžadovat. Své sebevědomí si na Maltě musel upevnit,“ věří Jílek.

Jakub Matoušek



Věk: 22

Pozice: Záložník

Kariéra: Šumperk (mládež), Sigma Olomouc, Vítkovice, Prostějov, Sigma Olomouc.

Podzimní bilance:

F:L 16 zápasů, 0 gólů, 1 asistence, 458 minut

MOL Cup 3/0/0/125

MSFL 5/4/2/402



Bilance 2021/22 (Prostějov):

F:NL 21/7/6/1338

MOL Cup 1/0/0/90



Bilance 2019/20 (Vítkovice):

F:NL 22/3/2/1309

MOL Cup 2/0/0/71

Teď si společně se spoluhráči Matoušek užívá triumf v Tipsport Malta Cupu a také návrat z teplé Malty zpět do zimy v Česku.

„Smějeme se a jsme hrozně rádi, že jsme na soustředění zvládli také poslední zápas. Teď bude strašně důležité předvádět tyhle výkony i v sezoně,“ řekl Matoušek.

A také on bude muset stále předvádět nadstandardní výkony. Vedení Olomouce mu totiž na pozici krajního záložníka přivedlo konkurenci v podobě Jana Navrátila. Navíc na křídle může naskočit také Kryštof Daněk, Pablo González, Pavel Zifčák, Tomáš Zahradníček a jak ukázal na hostování v Pardubicích, tak i Mojmír Chytil. Kromě toho ještě klepe na dveře áčka osmnáctiletý Filip Uriča.

Pokud si však Matoušek nezkazí dojem z prozatím odehraných přípravných duelů v generálce se Zbrojovkou Brno, měl by jít do úvodního kola FORTUNA:LIGY v Jablonci dobře naladěný.

„Proti Tirolu byly ve hře prvky, které chceme a také ty, které mi byly vytýkány. Myslím, že jsem to plnil, takže jsem spokojený. Celkově jsme se naladili dobře, ale začátek ligy bude náročný,“ uzavřel Jakub Matoušek.