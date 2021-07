„Pro oba to bylo asi trochu překvapení, jak složité to nakonec bylo,“ přiznává Látal mladší na startu nové přípravy, kterou už vede Václav Jílek, jenž jeho otce na lavičce Sigmy vystřídal. „Ve finále si myslím, že to bude pro mě pod jiným trenérem lepší. Člověk odhodí břemeno. Balvan, který si sebou vlastně neustále nesl,“ popisuje třiadvacetiletý fotbalista, který nakonec nastřádal v minulé sezoně 27 ligových startů.

„Tlak na tátu i na mě byl místy enormní. Postupem času jsme se s tím museli sžívat. Já za sebe můžu říct, že ke konci už jsem to nevnímal. Ale na začátku jsem z toho byl špatný. Podle mě na mě byla i vidět nervozita, protože jsem to prostě měl v hlavě. Až postupně jsem se naučil to odbourat,“ tvrdí Radek Látal.

Látal starší často opakoval, že syna bere pouze jako jednoho z jeho hráčů a chtěl to tak i po ostatních. Cítil Látal od otce podporu? „Nemyslím si, že to bylo jiné než u ostatních. Na tréninku byl na mě spíš o to větší pes než na ostatní, protože nechtěl připustit, aby si někdo myslel, že mi nadržuje. Když se mi nepovedl trénink, tak jsem to hned doma cítil,“ vykládá Látal.

Stejně to prý viděli i spoluhráči. „Maximálně se smáli tomu, že je na mě táta přísnější a že to mám někdy fakt těžké. Myslím, že to brali normálně. S některými jsme se znali už z dřívějška. Ani žádné velké vtípky neprobíhaly. Ten tlak byl spíš zvenčí,“ dodává.

Po dvou letech by se mu mělo přece jen trochu ulevit. „Věřím, že mě to může posunout, nebo už posunulo dál. Popravdě vlastně nevím, jestli se s něčím podobným ještě někdy setkám,“ říká Látal, jenž se teď pod trenérem Jílkem bude rvát o místo v kádru i sestavě.

Konkurentů má aktuálně hned několik. Martin Sladký sice přestoupil do Českých Budějovic, ale z hostování se vrátil Juraj Chvátal, navrch Sigma testuje Brazilce Stephana de Almeidu z Táborska. Na pravém beku pak mohou alternovat i Martin Hála s Tomášem Zahradníčkem. „Musím o místo zase bojovat, ale tak to je pořád. O místo v základní sestavě se chci určitě poprat,“ vyhlašuje Látal. „Cítím, že jsem udělal za poslední rok progres,“ říká.

V čem nejvíc? „Začal jsem si víc věřit. To hodně pomáhá. Člověk nejde na hřiště s obavou, aby hlavně něco nezkazil, ale naopak něco udělat,“ vysvětluje autor zatím jedné ligové branky. „Už to z mé strany nebylo takové, jako když jsem do utkání naskočil třeba před dvěma lety. To místy bylo, jako bych hrál jiný sport. Vím však, že je potřeba pořád makat a zlepšovat se dál. Jsem pořád docela mladý hráč, takže možnosti tu rozhodně jsou,“ dodává.

V létě tak pod novým koučem na sobě tvrdě maká. „Trenér nám dává zabrat. Je to náročné. Jak na tréninku, tak v zápasech z nás chce vymáčknout maximum. Těžíme z přípravy ale celý rok, takže je to potřeba. Máme tu skvělé podmínky. Je sice vedro, ale s tím si musíme poradit,“ usmívá se.

Do sezony si vysoké cíle neklade. „Chtěl bych se v kádru udržet a odehrát toho co nejvíc. To je jasné. A aby se dařilo hlavně týmu. To znamená hrát nahoře a třeba se poprat o poháry, i když to letos bude náročnější, když z prostřední skupiny nadstavby už na ně šance nebude,“ řekl Látal.