Na scénu tak nastupuje v těchto částech roku naprosto nevídaný způsob tréninku – tedy na dálku. Přes sporttestery a aplikace se udržují ve formě i fotbalisté Sigmy Olomouc. Až se FORTUNA:LIGA zase rozběhne, chtějí být připraveni.

„Máme skupinu na Whats-Appu, kam nám trenéři vždy posílají plán na druhý den,“ popisuje obránce Martin Sladký.

Někdy jde jen o běhání, jindy se k němu přidá i posilování. Samozřejmě je trénink koncipován v rámci možností na domácí podmínky.

„Vše máme na sporttesterech a po každém tréninku výsledky nahrajeme do aplikace a trenér hned vidí, kdo a jak splnil zadání,“ přibližuje Sladký.

Funguje to prý stejně jako když mají Hanáci běhání doma po sezoně před přípravou.

„Akorát, že teď nevíme, co bude dál a plán se dělá ze dne na den,“ líčí plzeňský odchovanec.

BEZ ROUŠKY ANI RÁNU

Sladký také prozradil, že běhá vždy se zakrytým obličejem. Koneckonců se zapojil i do kampaně FORTUNA:LIGY usilující o to, aby lidé v těchto dnech nosili na veřejnosti roušky a snížili co nejvíce možnost dalšího šíření viru.

„Běhal jsem se šátkem nebo rouškou přes pusu hned od začátku, ještě předtím než to vláda vyhlásila jako povinnost,“ zdůrazňuje borec, jenž v této sezoně zasáhl do třinácti střetnutí.

„Přijde mi to jako to nejmenší, co pro to mohu udělat – jako samozřejmost,“ nepochybuje Sladký.

Sám však potvrzuje, že běhání je v takovém případě ale daleko náročnější.

„Hůře se dýchá, zvlášť když máme běhy ve větší intenzitě. Docela s tím bojuji vzhledem k mému lehkému astmatu a všeobecně s problémy, co jsem měl s plící. Ale nenapadlo mě, že bych měl ohrožovat sebe i okolí a běhal bez roušky,“ ubezpečuje.

Jeho den se od toho běžného teď pochopitelně radikálně liší.

„Hlavně v tom, že si nikam nezajdeme. Na kafe, do kina, s přáteli, s klukama z fotbalu. Vše jen individuálně a doma. Ovšem s tím se nedá nic dělat, musíme to vydržet . Snad se to brzy zlepší,“ doufá Sladký.

Drobné výhody trénink na dálku přece jen má. Vzhledem k tomu, že fotbalisté plní své plány individuálně, nemusejí třeba vstávat na čas.

„Ráno si dáme se ženou nejprve snídani. Teprve pak jdu trénovat,“ líčí obránce.

DO OBCHODU A DOMŮ

„Snažím se splnit své povinnosti hned dopoledne. Teď je docela hezky, tak se to dá,“ prozrazuje Sladký.

Po návratu už prakticky nikam nevychází: „Maximálně jdeme rychle nakoupit. Snažíme se vzít věci třeba na tři dny, abychom pak ven chodili už jen vyvenčit psy.“

Odpoledne už tráví jen doma. A čas si krátí různě. „Knihy, PlayStation, filmy, seriály,“ vypočítává.

A ještě jedno pozitivum na nepříjemné situaci pro všechny nachází.

„Manželka zatím do práce nemusí, tak jsme alespoň spolu a trávíme čas s našimi dvěma psy. Ti z toho asi mají největší radost,“ usmívá se autor čtyř ligových tref.

„Nejprve jsme přemýšleli, že bychom se sbalili a odjeli k rodičům na chatu a byli tam s nimi v lese. Nakonec jsme se raději zavřeli jen ve dvou doma a neriskovali nic. Každý by měl být zodpovědný a dodržovat pokyny,“ apeluje na své okolí Sladký.

V poslední tématu tak jasno nemá. Variant na to, jak by se dala dohrát liga, je mnoho.

„Je to vážně složité. Podle mě udávat nějaké termíny, kdy by se co mohlo dohrát, je teď nesmysl. Samozřejmě budu nejraději, když se podaří dohrát alespoň základní část. Bylo by to hezké, ovšem podle mě jsou teď důležitější věci a to je zdraví všech,“ uzavírá Martin Sladký.

MARTIN SLADKÝ

Rodák z Domažlic oslavil 1. března osmadvacáté narozeniny. Je odchovancem plzeňské Viktorie. V jejím dresu se podílel na mistrovském titulu v roce 2011, odehrál ale jen dva zápasy. Poté nastupoval čtyři sezony za druholigové Táborsko. V jeho barvách jej potkaly neobvyklé zdravotní potíže – praskla mu plíce.

„Zřejmě vrozená vada. Měl jsem na plíci bulky, které mohly kdykoli prasknout, nebo nemusely. A jedna praskla, ušel vzduch z plíce a ona zkolabovala. Tím, že jsem byl vytrénovaný, to druhá plíce šest dní utáhla, než jsem začal mít problémy s dýcháním,“ vykládal Sladký v rozhovoru pro iDNES.cz.

To už byl hráčem Olomouce, za kterou válí od roku 2016. Se Sigmou prošel druholigovou anabází, jako stabilní člen týmu přispěl ke čtvrtému místu v lize

a zahrál si i evropské poháry.