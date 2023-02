Dobrý základ v podobě remízy se Spartou, bod z neoblíbeného Uherského Hradiště. Vypadalo to na zajímavý vstup fotbalistů Sigmy do jarní části ligy. Jenže trošičku proti předpokladům nezvládli Hanáci vyhrát duel s Hradcem Králové.

„Kazí to dojem. Vnitřně jsem si říkal, že los není jednoduchý, ale to není pro nikoho. Hráli jsme doma dvakrát a máme dvakrát minus dva body, byť se Spartou a Hradcem,“ hodnotil trenér Václav Jílek.

Sigma má zatím problém dostat se v utkání do vedení. Nepovedlo se jí to ani jednou. Se Spartou prohrávala, na Slovácku gól nepadl a s Hradcem musela dotahovat dokonce dvakrát. Vzhledem k presinku, kterým se Sigma chce prezentovat, (a nejen kvůli tomu) by pro ni bylo lepší, kdyby vedla, soupeř musel tvořit a Hanáci by jeho rozehrávku mohli napadat.

Gól po téměř 3 letech. Vodháněl dělá pokroky. Jílek má pro něj ideální pozici

„Je to pro naši strategii problém a i s ohledem na tohle můžeme říct, že jsme vybojovali proti kvalitním soupeřům, kteří jsou v první šestce, tři body,“ uznal Jílek.

Přitom střelecky jsou jeho svěřenci aktivní. Slovácko i Hradec přestříleli, Spartě se vyrovnali. Více gólů než soupeř ale nedali.

Proti Hradci to bylo i vinou chyby v obraně, kdy druhou branku inkasovali po srážce Beneše se Zmrzlým.

„Takhle nemůžeme ztrácet zápasy, pokud chceme pomýšlet na vyšší příčky. Taková situace v zápase nemůže nastat. Je to otázka komunikace, přehledu ve hře. Ale potom musíme dohrát následnou situaci, princip je jasný, zajistitelnost tam musí fungovat,“ kroutil hlavou Václav Jílek, jelikož stoper Pokorný nenabral autora branky na přední tyči.

Změny v rozestavení

Také na jaře tým ukázal, že je výhodou mít zvládnutých více herních systémů. Při nepříznivém stavu proti Hradci změnila Sigma rozestavení. Z tříobrancového přešla na čtyřobráncové s nečekaným pravým bekem - Jakubem Matouškem.

„Byla to pro něj nezvyklá pozice, ale odehrál nám tam poločas v přípravě. Je to hráč, který jde nahoru, pracuje dobře a slibovali jsme si od něj, že nám dokáže udělat nahoře přečíslení či vyřešit situaci jeden na jednoho,“ objasnil Jílek, který v závěru duelu s ofenzivní sestavou riskoval a vsadil vše na vyrovnání: „Dali jsme tam všechny hráče s ofenzivní předností.“

Jen na lavičce pak zůstal z taktických důvodů Pavel Zifčák, který ve dvou předchozích duelech nastupoval na pravém kraji sestavy. Proti Hradci tam realizační tým zařadil Jana Navrátila, aby dostal do sestavy Jana Fortelného. Postupně však vyhlíží návrat Juraje Chvátala, který je po operaci ramene a jeho start se blíží.

Střípky D. Kobylíka: A vám se ten fotbal jako líbil? Chtějme víc než průměr

„Vrací se do plnohodnotného tréninku a během čtrnácti dnů by mohl být připravený do zápasové praxe,“ potvrdil Jílek.

V základní sestavě se pak po podzimních trablích se zdravím ustálil Denis Ventúra, dokonce se gólově prosadil.

„Poločas s Hradcem odehrál velmi dobře, byl aktivní, v nabídce, hodně přes něj chodily balony. Měl snahu dávat finální míče, občas mu to nevyšlo, ale z toho bych ho nevinil. Do sebevědomí mu měla pomoci branka, která nebyla z jednoduché situace,“ hodnotil Jílek.

Ve středu pole také často sbírá odražené míče, ale druhý poločas proti Hradci mu příliš nevyšel. „Nevím, jestli to byla laxnost, ale taková zbytečná volnost. Chtěl uhrávat balony na dlouhou nohu, špičku, nějak technicky. Měl to řešit daleko efektivněji. Možná to souviselo s úbytkem fyzických sil,“ dodal Jílek.

Chytil zůstává

Kouč může být rád, že do konce sezony Sigma udržela Mojmíra Chytila, další změny v kádru už se očekávat nedají. „Muselo by to být něco překvapivého. Z mého pohledu je kádr uzavřený. Budeme si naopak muset hrát s počty, kromě Juraje by se měl dát dohromady také Jirka Spáčil, který měl problémy s krční páteří, takže nás bude dost,“ prozradil Jílek.

Chytil dohraje jaro v Sigmě. V létě odejde jen za našich podmínek, hlásí Minář

Jeden příchod do klubu by se ale přece jenom ještě mohl uskutečnit. Za béčko naskočil o víkendu mladý nigerijský záložník Dele Israel, který je v Sigmě na testech. „Byl hodně zajímavý v tréninku a neodehrál špatný zápas. Bylo vidět, že přináší určité jiné fotbalové prvky než někteří naši hráči,“ popsal olomoucký lodivod. Týdenní zkoušku Sigma prodloužila a je tak otázka, jak se rozhodne.

Po úvodních třech zápasech jarní části Hanáci zůstávají v top šestce, právě na šestém místě s minimálním odstupem od čtvrtého, ale také desátého. Ani následující program nebude pro svěřence Václava Jílka jednoduchý. Nejprve zajíždí do Liberce, kde na závěr podzimu v rámci MOL Cupu padli 1:4, ani následný duel proti posledním Pardubicím nebudou moci podcenit, jelikož tým Radoslava Kováče remizoval v Liberci, trápil Slavii a vyhrál v Mladé Boleslavi. No a potom pojede Olomouc na hřiště Viktorie Plzeň.