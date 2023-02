„Liberec disponuje velkou herní kvalitou ve středu hřiště. Ať už je to Višinský, Frýdek nebo Valenta a Červ. Jsou to reprezentanti do 21 let, hráči, kteří mají rádi balon a jsou dobří v kombinaci. Díky tomu třeba přehráli ve venkovním utkání Budějovice a byli výrazně lepší. Naprosto zaslouženě vyhráli, ale pak zase nečekaně ztratili v domácím prostředí, byť třeba se Slováckem hodně nešťastně,“ hodnotí trenér Sigmy Václav Jílek.

Na stadion U Nisy nemají svěřenci Václava Jílka ideální nejčerstvější vzpomínky. Na konci listopadu tam prohráli v rámci MOL Cupu vysoko 1:4. Tehdy je hattrickem sestřelil Mick van Buren. Právě autor devíti podzimních libereckých branek a nejlepší střelec týmu ale již v kádru není. Vrátil se do Slavie.

„Očekáváme jiný zápas než naposledy v poháru. My jsme tam měli tehdy spoustu absencí, naopak Liberci to vyšlo výborně. Měli výborný vstup a vše šlo s nimi. Určitě si z toho vezmeme nějaké ponaučení. Věříme, že tentokrát to bude mít jiný průběh i jiný výsledek,“ říká Václav Jílek.

Trenérovi Luboši Kozlovi tak chybí kanonýr. Nejvýše v týmové tabulce střelců jsou Lukáš Červ a Imad Rondič, kteří mají po dvou brankách. Na jaře se kromě těchto dvou prosadila ještě posila z AEK Larnaky Victor Olatunji.

Kromě něj do Slovanu přišli také Lubomír Tupta a brankář Hugo Jan Bačkovský. Last minute posilou pak je středeční hostování Gigli Ndefeho z Baníku. Kromě zmiňovaného van Burena nemůže Luboš Kozel využívat na jaře služeb Maksyma Talovjerova, Jana Stejskala či Jana Matouška a odešel také Kamso Mara.

V lize se Sigmě proti Liberci v poslední době daří. Z uplynulých čtyř zápasů hned tři vyhrála a z deseti dokonce osm. Naposledy s ním na Andrově stadionu na podzim remizovala 1:1.

Sigma bude do utkání vstupovat ze šestého místa a s dvoubodovým náskokem na osmý Liberec.

„Bude to náročné, nejspíš i vyrovnané. Potkají se mužstva, která mají ambici bojovat o šestku. Věřím, že navážeme na to pozitivní z minulých zápasů a porveme se o vítězství,“ uzavřel Václav Jílek. Utkání startuje v sobotu v 15 hodin.

