Běžela čtrnáctá minuta, když útočník Českých Budějovic Adediran dotíral na olomouckého Víta Beneše a hlavou jej trefil do obličeje. Zkušený stoper se okamžitě skácel k zemi a z jeho gest bylo jasné, že je zle.

SK Sigma Olomouc, FK Pardubice 2:2, Vít Beneš

Zle nebylo pouze pro zápas s Dynamem. Ale velký otazník visí nad zbytkem sezony Víta Beneše. „Vypadá to zatím špatně, je tam podezření na nějakou komplikovanou zlomeninu v obličeji. Pokud se potvrdí nejhorší scénář, mám strach, že pro Víťu sezona skončila,“ říkal po utkání trenér Václav Jílek.

A bohužel měl pravdu. Sigma v neděli zveřejnila zprávu, že klíčový muž její defenzivy již podstoupil operaci pro zlomeninu v oblasti lícní kosti. Doba rekonvalescence podle tweetu zatím není známá. „Je to pro nás obrovská ztráta. Víťa je lídr v kabině a zkušený hráč. Není to jen o tom, že je náš nejlepší stoper, ale podle mě patří momentálně mezi tři nejlepší stopery v lize,“ lituje Jílek.

Čtyřiatřicetiletý Beneš prožívá fotbalovou renesanci. Konečně se mu vyhýbala svalová zranění a byl pilířem obrany Hanáků. Odehrál jednadvacet duelů v sezoně a defenzivu dirigoval, byl jistý při rozehrávce a obzvláště v obranných soubojích.

Co víc. Sigma v něm ztrácí také velkou zbraň při standardních situacích. Nejen při obranných, ale také při útočných, kde míče často hledají právě tohoto hlavičkáře, na kterého si museli v předchozích utkáních dávat soupeři pozor.

Proti Českým Budějovicím jej na pozici stopera nenahradil Florent Poulolo, se kterým nebyl realizační tým příliš spokojený v utkání na půdě Plzně, ale Lukáš Greššák.

„Florenta jsme na pozici levého stopera hodili v Plzni a měli jsme k tomu určité výhrady. Nechtěli jsme opakovat problémy. Byli jsme si vědomi, že Adediran, Zajíc a Potočný jsou rychlostní i siloví hráči. Ta síla by tam seděla, ale chtěli jsme tam hráče s větší rychlostí k vlastní brance. Proto padla volba na Lukáše,“ objasnil Jílek.

Ale ani slovenský fotbalista, který je typově určitě více defenzivním záložníkem než stoperem, se chybám nevyvaroval a obzvláště chvíli po svém nástupu vyrobil dvě ztráty, z nichž za stavu 0:0 mohli hosté Sigmu vytrestat.

„Jsou to situace, které k němu patří. Je to jeho míra ležérnosti, ale až na ty dvě situace to zvládl a hlavně druhý poločas odehrál velmi dobře,“ hodnotil Jílek.

Návrat Fortelného s Vraštilem

Trenéři Sigmy tak můžou mít alespoň radost, že se jim vrátí dva jiní marodi - záložník Jan Fortelný a stoper Lukáš Vraštil.

„Jsem rád, že jsou ve finální fázi rekonvalescence. Naštěstí to bylo rychlejší, než se předpokládalo a od pondělí by se měli zapojit do plného tréninku,“ přiblížil kouč. Po příchodu Martina Pospíšila budou Hanáci řešit velký přetlak ve středu zálohy. Návrat Vraštila, který v úvodu jara patřil do základní sestavy je vzhledem ke zranění Beneše velkým pozitivem.

I přes brzkou ztrátu Víta Beneše však nakonec tým oslavil tři body a devatenáctiletý brankář Tadeáš Stoppen vychytal ve svém třetím startu v nejvyšší soutěži premiérové čisté konto.

„Velmi mu to ulehčila obranná činnost mužstva. Adediran, Zajíc, Potočný není slabá útočná trojice, kterou jsme byli schopni eliminovat. Tadeáš neměl příliš těžkých zákroků a když už dva přišly, tak vypadal jistě. Pomohl i v rozehrávce. Za mě podobný výkon jako v Plzni,“ chválil gólmana Václav Jílek.