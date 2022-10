Hodně dlouho už je mimo ostré zápasy David Vaněček. Zranil se 12. září v utkání proti Mladé Boleslavi asi třicet sekund poté, co vstřelil branku. V první chvíli ani nečekal, že by mohly být zdravotní potíže tak vážné, ale už prvotní vyšetření, když mu doktor tahal z kolene krev, ukázaly opak.

Následně se pokusil o konzervativní léčbu a postupně o návrat, který se ale nepovedl a vytáhlý forvard Sigmy Olomouc se operaci nevyhnul. Nyní už je v plném tréninku a čeká, až na něj trenéři ukážou.

Když se ale začal vracet po operaci, vážil sto a půl kilogramu. Jakto? Hlavně kvůli posilovně, protože cvičení patří mezi oblíbené činnosti Vaněčka.

„Někdy od osmnácti let pravidelně cvičím a ještě po tréninku pracuji na svalové hmotě. Nevydržím jenom ležet doma a už tři dny po operaci jsem nohu posiloval. Nemohl jsem ale moc, takže jsem chodil o berlích do posilovny a posiloval vršek těla. Dostal jsem se na nejvyšší váhu, kterou jsem kdy měl,“ popisoval Vaněček.

Číslem to bylo 100,5 kilogramu. To se ale s návratem do tréninku změnilo. „Nebylo to o tucích, držel jsem si stravu. Věděl jsem navíc, že jsem schopný to za chvíli shodit, protože znám své tělo. Za dva měsíce jsem měl dvanáct kilo dolů. Přitom si udržuju nějaký plán a síla mi tak zůstala. Poděkuje mi i koleno, protože se cítím opravdu skvěle,“ potvrdil Vaněček a už vyhlíží návrat na ligové trávníky.

Díl si můžete poslechnout na klubovém youtube kanálu. Kromě zmíněného prozradil, jaká byla jeho angažmá v Maďarsku, Skotsku, něco o svých tetováních a také jakými dvěma dalšími těžkými zraněními si prošel.

Trable s kolenem: „Zkoušeli jsme to léčit konzervativně, začal jsem trénovat hrát a nastoupil jsem do pěti ligových zápasů. Ale když jsem se bavil s trenéry či panem Minářem, tak na mně bylo vidět, že uhýbám v soubojích a nemůžu se o tu nohu opřít Stalo se mi během měsíce a půl, že mi v něm během nějakého pohybu třikrát přeskočilo a noze jsem nevěřil. Když se mi to stalo naposledy při tréninku s béčkem na předzápasovém tréninku, tak jsem si řekl, že to dál nepůjde a domluvil jsem se, že půjdu cestou operace. Ještě, že jsem to udělal, protože na rezonanci nebylo vidět, kde co je, ale když pan doktor Ditmar koleno otevřel, tak zjistil, že meniskus je sloupnutý jako pomeranč, nebyl tam vůbec, kvůli tomu byla poškozená i chrupavka, kde jsem měl malinké prasklinky, což se muselo zabrousit. Meniskus se musel odstranit. Křížový vaz byl natržený jen malinko, protože normálně se nezahojí, ale mně se zajizvil, takže podle pana doktora je teď v koleni vše jak má být, i když tam není meniskus, ale křížový vaz je na sto procent pevný a chrupavka je už také v pořádku.“

