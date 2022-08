„Chápeme rozhořčenost fanoušků z výsledků a výkonů A-mužstva v posledních třech ligových utkáních. Ani my nejsme spokojeni a děláme vše pro to, aby se obojí v co nejkratším čase zlepšilo. Pro co však v žádném případě pochopení nemáme, jsou hrubé vulgarismy a dokonce výhrůžky násilím či smrtí, které směřují k hráčům, funkcionářům či jejich rodinám, jako tomu bylo po nedělním utkání proti Slovácku. Takové útoky jednoznačně odsuzujeme a budeme se proti těmto bránit všemi dostupnými prostředky. V reakci na chování některých osob při nedělním utkání klub spolupracuje s policií a podá trestní oznámení,“ stojí v prohlášení klubu na webových stránkách.