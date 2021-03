Jaké bylo utkání v Karviné?

Bylo to hodně bojovné. Věděli jsme, že může rozhodnout jedna šance. První poločas jsme se snažili o dlouhé míče za obranu, za jejich stopery Santose a Jeana, kteří nejsou tolik rychlí. Chtěli jsme se dostávat do šancí. Mohli jsme mít stoprocentní šanci, kdybych dostal přesnější přihrávku od Pabla. Druhý poločas byl podobný.

Kde jste se vzal na křídle při gólové akci? V roli asistenta zase nebýváte tak často.

Získali jsme míč ve středu hřiště a já zůstal takhle na kraji. Snažil jsem se centrem dostat míč přes beka do vápna. Podobně jsem přihrával Háličovi (Martin Hála – pozn. red.) na Bohemce, ale ten to netrefil. Pablo naštěstí ano. Jsem za tu asistenci rád. Stejně jako jsme všichni rádi za vítězství.

Měli jste patnáct rohů, ale dlouho jste se nemohli prosadit bylo to hodně o trpělivosti?

Těch rohů bylo na můj vkus opravdu hodně a měli jsme z toho vytěžit víc. Musíme se na to zaměřit. Jinak to bylo určitě o trpělivosti. Měli jsme taktiku připravenou tak, že budu zavírat Santose, aby balony vyvážel víc Jean, který není stoper, ale defenzivní záložník. Oni ale nakonec ani nerozehrávali, protože terén tomu nenahrával. Kopali jen dlouhé míče na Papadopulose, který se snažil sklepávat nebo prodlužovat za sebe. Tušili jsme, že rozhodne jedna šance. Snažili jsme se být hodně koncentrovaní ve vápně na každý míč.

V poháru jste postoupili, před přestávkou jste vyhráli. Bude se teď trénovat lépe?

Samozřejmě každé vítězství týmu pomůže, nálada je lepší. Věřím, že nás ta dvě vítězství posunou.

V lize jste osmkrát venku nevyhráli. Cítili jste, že v Karviné to můžete prolomit, když se vám na ni daří?

Věděli jsme, že to tady nebude jednoduché, ale věřili jsme, že to právě tady můžeme zlomit. Celkově se nám na Karvinou daří a myslím, že z osmi zápasů jsme ani jednou neprohráli. Vítězství v poháru nás nabudilo a jsem rád, že jsme to tady potvrdili.

Vy sám jste se v poslední době zase začal trochu víc dostávat do sestavy. Berete to tak, že jste si výkony v tréninku řekl o místo? Probírali jste to s trenérem?

Nebavili jsme se o tom nijak. Trénuju naplno, dostal jsem šanci v poháru, zvítězili jsme. Dnes jsem také odehrál zápas, cítím se dobře. Jsme tam tři útočníci, rotujeme. Nebral bych to tak, že bych někoho vytlačil.