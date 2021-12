"Soupeř byl v první půli důraznější, my zase fotbalovější. První gól ovšem dali domácí, my jsme naše situace nevyužili. Reagovali jsme změnou rozestavení a myslím, že nám výrazně pomohlo. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem. Zlomilo to ale vyloučení Pabla a pak ještě přišla penalta po nešťastné ruce," dodal kouč.

Jílkovi se uzdravil Antonín Růsek, takže experiment se hrou bez typického útočníka tentokrát nebyl zapotřebí. Do branky poslal olomoucký kormidelník Jana Stejskala, který v Českých Budějovicích v listopadu vychytal Sigmě postup do čtvrtfinále poháru.

Taktické šachy a nezáživná hra vydržely zhruba půlhodinu. Pak začala pomalu přebírat inciativu Sigma. Do první šance se dostal Antonín Růsek, kterému míč naservíroval Zmrzlý, ale olomoucký forvard střílel vedle.

Ve 34. minutě zazdil nadějný brejk Pablo González, když se mu nepovedlo dostat míč na volného Růska. Pak sice Španěl ještě centroval, ale Daněk nedoskočil. Prakticky z protiútoku za to přišel pro Hanáky trest. Díky štěstí i předchozímu nedůrazu Poulola se míč dostal až k nejlepšímu Budějovickému střelci Basseyovi a ten s výrazným přispěním teče skluzujícího Romana Hubníka překonal Stejskala, který by jinak nejspíš dokázal zasáhnout.

Kancléř Mynář měl řešit s Berbrem „pomoc“. Slovácko vzkazuje: Je to absurdní

"Obranná součinnost nebyla dobrá. Poulolo v prvotním souboji mohl s Basseym udělat víc. Když mu necháte prostor, nebo zachybujete, tak on je schopen toho využít," řekl Jílek.

Po změně stran ale Sigma vcelku rychle vyrovnala. V 56. minutě dobře potáhl míč Daněk, předal ho Růskovi, který po háčkované ve vápně přes Daňka předal až k Pablovi. Jeho první ránu zblokoval obránce Talovierov. Následná dorážka z akrobatické pozice se ale zastavila až v síti.

Najednou se hrál zajímavý fotbal se šancemi na obou stranách. Na té budějovické měl šanci Čavoš, když mu balon sklepl šikovně Bassey, střílel ovšem vedle. Na olomoucké zase zablokovali obránci pokus Spáčila.

"Po přechodu na čtyři obránce jsme byli lepší. Kombinačně jsme se dostávali do vápna, Pramenil z toho krásný vyrovnávací gól na 1:1 a i dál jsme si udržovali aktivitu. Domácí hrozili maximálně z brejkových situací. Ve hře jsme ale měli navrch," mínil Jílek.

Sparta, milovaná i nenáviděná. Fotbalová anketa ukázala, kdo komu fandí

Pak se do pozornosti světel dostal znovu Pablo González. Sudí nejdřív dost překvapivě nepotrestal Čavošův loket ve Španělově obličeji a ještě mu odpískal faul. O pár minut později, přesně v 76. minutě naopak za údajný zásah rukou do hlavy soupeře ukázal Pablovi druhou žlutou a tím pádem i červenou kartu.

"Bylo to přes celé hřiště na druhé straně, tak nebudu dělat chytrého. Neviděl jsem to. Pablo nám velmi pomohl ve finální fázi a byl schopný udělat rozdíl. Korunoval to vyrovnávacím gólem. Byl ale pod hrozbou žluté karty. Už předtím měl jeden zákrok na hraně. Byli jsme si toho vědomi, měli jsme připravené střídání a Pablo měl jít dolů. V ten moment přišla druhá žlutá karta. Ani v tom nám průběh nenahrál. Souboj na půlce nic neřešil, hráč by měl být pozornější," uvedl Jílek.

Přísnost hlavního arbitra Josefa Krejsy na Hanáky neskončila. Po Látalově zásahu rukou v klinči mezi dvěma soupeři a dlouhém zkoumání na videu, odpískal sudí pro České Budějovice pokutový kop. Benjamin Čolič jej poslal v 88. minutě nechytatelně doprostřed branky a rozhodl o vítězství domácího Dynama.

"Nemyslím si, že vyhrál lepší tým," uvedl Jílek."Nemyslím si, že vyhrál lepší tým," uvedl Jílek.

Domácí kouč David Horejš s ním ale nesouhlasil. "Jsem za tři body moc rád a že jsme zápas s Olomouc konečně dotáhli do vítězného konce. Pozměnili jsme sestavu a díky otomu jsme vyhrávali souboje a získávali jsme odražené míče. V první půli byl náš výkon dobrý. Gól jsme dostali z ojedinělé střely. Pak jsme si vytvořili tlak, z kterého pramenila i červená karta a po ní to bylo jen o tom, jestli přidáme ještě jeden gól. Nakonec přišla penalta. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Soupeře jsme do ničeho nepouštěli a byli jsme lepší ve všech statistikách," uvedl.

Sigma v tabulce klesla na 10. místo a v posledním zápase kalendářního roku za týden bude se Zlínem bude potřebovat vítězství, aby odrazila dotírající soupeře ze skupiny o záchranu.

Dynamo České Budějovice - SK Sigma Olomouc 2:1 (1:0)

Branky: 35. Bassey, 88. Čolič z pen. - 56. Pablo. Rozhodčí: Krejsa - Leška, Slavíček - Berka (video). ŽK: Talověrov - Pablo, Spáčil. ČK: 76. Pablo. Diváci: 903 (omezený počet).

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Talověrov - Van Buren (81. Mihálik), Valenta (79. Hellebrand), Čavoš, Mršič (90. Skovajsa) - Škoda, Bassey. Trenér: David Horejš.

Sigma: Stejskal - Poulolo (46. Zahradníček), Hubník, Vepřek - Látal (90. Beneš), Spáčil, Greššák (79. Sedlák), Zmrzlý - Daněk, Růsek, Pablo. Trenér: Václav Jílek.