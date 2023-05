Našponované nervy, tryskající emoce, euforie i frustrace. Odvolané góly, červené karty, (ne)odpískaná penalta. Fotbalový hit mezi Spartou a Plzní měl prostě všechno. Strhující podávanou na vyprodané Letné rozsekl Ladislav Krejčí ve vypjaté koncovce. Kapitán Sparty dokonal obrat ve 14. minutě nastavení z penalty za ruku…

Sparťan Jan Kuchta přispěl gólem k výhře nad Plzní | Foto: CPA

Sparta vydřela životně důležitou výhru 2:1. Díky ní se bodově docvakla na první Slavii. Sešívaní jsou na tom před posledním kolem základní části lépe je díky skóre. Třetí Plzeň zaostává už o devět bodů, obhajoba titulu se mistrovi rozplývá. Bitva o trůn se teď smrskla jen na pražská „S“.

Sparta dotáhla Slavii. Šlágr s Plzní rozhodl Krejčí z penalty v nastavení

Souboj tuzemských kolosů přinesl několik sporných okamžiků. Častokrát zasahoval VAR, po kterém rozhodčí Pavel Orel odvolal vyrovnávací gól Ladislava Krejčího v první půli. Všechno vygradovalo v hektickém závěru. Sudí Orel nařídil za ruku ve vápně pokutový kop pro Spartu, zároveň rozdal na obou stranách červenou kartu. Krejčí udržel pevné nervy a poslal Spartou do extáze.

„Bylo to zvláštní utkání. Vybojovali jsme důležité vítězství. Jsme za to rádi,“ oddechl si kouč Pražanů Brian Priske.

Jeho protějšek Michal Bílek neskrýval rozčarování. „Penalta v takovém čase je přísná. Co má hráč s tou rukou dělat? Hodně to mrzí,“ hlesl zklamaný kouč Plzně.

Přestože Sparta urvala šťastně všechny body, Jan Kuchta po utkání cítil křivdu. V televizním rozhovoru se pustil do rozhodčích kvůli odvolanému gólu i neodpískané penaltě na sparťanského útočníka.

„Nemám modrej flek na noze jen tak z ničeho. Nechápu, že to ty lidi neumí posoudit. Jsem z toho vyřízenej. Je potřeba, aby někdo začal mluvit. To je furt dokola, už by to chtělo řešit,“ ulevil si Kuchta, který v nastavení první půle zařídil vyrovnání.

Jan Kuchta se pustil do rozhodčích:

Zdroj: Youtube

Po bitvě těžkých vah to žilo i na sociálních sítích. Fanoušci rozebírali sporné situace, ale i defenzivní hru Plzně, která si nezasloužila vyhrát. Asi nejlépe drama na Letné vystihl Neobjektivní Novinář.

„V době, kdy vrcholí soud s Berbrem, Plzeň prohraje gólem z penalty ve 14. minutě nastavení. Hodně symbolická tečka za jednou érou…,“ připomněl na Twitteru populární glosátor spojitost mezi Viktorií a obviněným fotbalovým bossem, který ovlivňoval rozhodčí. V té době Plzeň získávala mistrovské tituly.