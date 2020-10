I když Češi prohráli 1:2, fotbalové společenství přijalo jeho výkon v provizorní roli s nadšením. „Ale neřekl bych, že jsem teď nějak slavnej,“ usměje se kouč, jenž vede reprezentaci do osmnácti let a šéfové asociace ho bleskově povolali k prvnímu výběru, protože Jaroslav Šilhavý a spol. museli zůstat v karanténě. Holoubek pak se spolupracovníky během jednoho dne doslova slepil tým z hráčů (při vší úctě) druhého sledu. Přesto zaujal.

Cítíte, že vám byť krátké angažmá u národního mužstva zlepšilo jméno?

Takhle to úplně neberu. Je pravda, že když někoho potkám, tak si chce o zápase se Skotskem popovídat a s tím nemám problém. Já mám ale hlavně fotbal strašně rád. Sleduju ho, chodím na zápasy, baví mě trénovat.

Ale tohle přece byla výjimečná věc.

To je pravda, byl jsem hozený do vody a musel jsem plavat. Byl jsem vlastně krizový manažer.

Jako když jste vzal před čtyřmi lety nečekaně Spartu?

Ano, ta zkušenost mi pomohla. Byl jsem klidnější. Naučil jsem se, že je důležité být pozitivní a přenést to na realizák i hráče.

Váš tým byl chválen i přes prohru. Už jste se na duel se Skotskem znovu podíval?

Ještě ne, já jsem totiž pořád strašně naštvaný, že jsme to nezvládli výsledkově. Potřebuju od zápasu získat ještě větší odstup. Třeba se podívám o Vánocích místo pohádky. (usmívá se)

Bude to dobrý studijní materiál?

Určitě ano. Ve druhém poločase jsme s kolegy udělali změnu v napadání, presink nám začal lépe fungovat. Z toho si chci vzít inspiraci. Nějak jsem to prožil vedle hřiště, uvidíme, jak to bude vypadat na videu.

V týmu byli hráči z ligy. Nesnížilo to kvalitu, byla opravdu reprezentační?

Nesnížilo, i když některým klukům trvalo déle, než si na ni přivykli. Při srovnání s ligou bylo tempo opravdu rychlejší, s čímž měli někteří logicky problémy. Stáli proti nim přece frajeři z anglické Premier League…

Potěšila vás reakce hráčů?

Samozřejmě, kluci to přijali hodně rychle. Zvládli to velice slušně a myslím, že některým to pomohlo do budoucna. Vezměte si nynější výsledky Olomouce. Proti Skotům hrál brankář Mandous, obránci Hubník a Jemelka, pak přišel do zálohy Breite. To, že se adaptovali na mezinárodní rychlost, jim dodalo sebevědomí.

Co bylo během srazu nejtěžší? Nemrzelo vás, že jste mohl poslat do hry jen čtrnáct hráčů? Pro některé to byla s největší pravděpodobností jediná možnost zapsat reprezentační start.

To je skvělá otázka, moc vám za ni děkuju. Ještě nikdo mi ji nedal. Bylo to přesně ono a říkal jsem to i klukům na mítincích. To mě strašně štvalo. Kdybych mohl aspoň pětkrát střídat… Všichni, co nám pomohli, si zasloužili dostat se na hřiště. Ale bohužel to nešlo.

Při zápase se Skotskem jste se vrátil do dospělého fotbalu. Není pro vaše ambice mládež už přece jen málo?

Po konci na Slovensku jsem neměl práci, jsem strašně rád, že jsem dostal tuhle nabídku. Mládež mě baví, ale samozřejmě bych chtěl trénovat chlapy. Uvidíme, kam mě vítr zavane.

V minulosti jste vedl velké týmy. Co říkáte na nynější rozmach Sparty?

Myslím, že to je jednoduché. Venca Kotal je zkušený trenér, mám ho moc rád. Sledoval jsem ho dříve v Brně, kde měl průměrný kádr, přesto s ním skončil šestý. Sledoval jsem ho v béčku Sparty. Je vidět, že Sparta potřebovala trenéra, který ví, co chce, má vizi, je v klidu. I na jeho příkladu je vidět, že máme trenéry, kteří dělají dobrou práci, i když jsou v ústraní.

Do skupiny Evropské ligy se prosadil Liberec, váš další bývalý tým. Překvapil vás?

Slovan je specifický. Je tam zvláštní počasí a vždy skvělá parta, táhne za jeden provaz. A také tady se ukázal faktor trenéra, Pavel Hoftych umí. I když každý půlrok obměňují kádr, zase se jim to povedlo. Co se týče charakteru, je to dobře složený tým. Sedlo si to tam jak pr… na hrnec.

Ještě mě zajímá jedna věc. Jak se v Liberci pracuje pod majitelem Ludvíkem Karlem? Je to vyhlášený tvrďák.

Tlak tam je. Ale ten je vlastně úplně všude.Každý majitel je náročný na trenéry. Každý chce výskledky hned a nejlépe v pohárech. (usmívá se)