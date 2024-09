„Je to pohádka. Nečekal jsem, že všechno půjde tak rychle a budu najednou tam, kde jsem teď. Samozřejmě jsem za to rád. Dostávám šance a doufám, že to bude pokračovat,“ je vděčný Adam Dohnálek.

Z přerovské Viktorky si jej Sigma vytáhla už v jeho jedenácti letech, Dohnálek se dokázal vypracovat do druholigového béčka ještě coby dorostenec, pak ale přišlo zranění a Adam putoval před startem loňské sezony do třetiligových Hranic. „Potřeboval jsem herní vytížení a v Hranicích se nabídli, že by o mě měli zájem. Pro mě to byla jasná volba,“ říkal tehdy Dohnálek.

Šlo jen o menší brzdu v kariéře nadějného stopera, v zimě už byl Dohnálek zpět v kádru trenéra Janotky, který si ho vytáhl později i do A-týmu.

„Makal jsem nejvíc, co to šlo. Dával do toho vše každý den a doufal, že nějaká šance přijde. Dařilo se mi pak v béčku, měli jsme skvělou letní přípravu, vše se tak nějak pěkně sešlo. Byl jsem připravený, nastoupil a chytil se,“ popisuje Dohnálek poslední měsíce, během nichž odehrál celý zápas proti Českým Budějovicím, Liberci, Teplicím, Slavii a Mladé Boleslavi. Pokaždé velmi dobře, ani jednou rozhodně nepropadl.

Fotbalová reprezentace do 20 let trénovala ve fotbalovém areálu v Želatovicích. | Video: Deník/Ivan Němeček

Pozvánku očekával