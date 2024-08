Senzační postup se sice nekonal, prohra 1:2 však vypadá pro „Eskáčko“ velice přijatelně a hlavně gól, který obstaral Jasenský, stál za to. „Musím přiznat, že mi to sedlo,“ usmíval se 31letý středopolař, který se navíc symbolicky prosadil proti týmu, kde s fotbalem začínal.

Adame, jaké to bylo skoro po celý zápas proti druholigovému soupeři běhat bez míče?

Jak říkáte. Hráli jsme hlavně z defenzívy, byla tam poctivá práce celého týmu. Snažili jsme se vykrývat prostory, aby se Zlín nedostával do šancí. Dařilo se nám to až na začátek. Tam byly chybky, po kterých jsme dostali bohužel góly. Jinak si myslím, že jsme se snažili.

Jak těžké bylo nastavit se do módu, že i proti lídrovi druhé ligy můžete zabojovat o postup?

Nechtěli jsme si to připustit. V poháru může vždy outsider překvapit favorita. Nějaké šance na to jsme měli. Bohužel ale Zlín předvedl kvalitu a pohlídal si to.

Fotbalisté SK Hranice v utkání MOL Cupu proti FC Zlín. Vítězný gól Jakuba Černína | Video: Deník/Ivan Němeček

A co vám v tomto směru radil nový trenér Miroslav Matušovič?

Že se nemáme čeho bát, že jsme šikovní fotbalisté a máme určitou kvalitu. Že pokud budeme poctivě makat, pracovat a plnit úkoly, můžeme slavit i postup. Bohužel se to nepovedlo.

Trenér Matušovič o gólu Adama Jasenského: „Tomu není co vytknout. Adam se dostal na šestnáctce k odraženému balonu a lépe to asi nešlo trefit. Dal nám šanci ještě v zápase dýchat.“

Co zatím říkáte na nového hlavního kouče Matušoviče?

Super. Je to mladý kluk! (úsměv) Určitě k němu máme respekt a vzhlížíme k němu za to, co všechno dokázal. Nasloucháme mu, má zkušenosti. Dokáže navíc nabudit a vyhecovat nás. Pro nás dobré, myslím, že se pod ním zlepšíme.

V utkání jste dostali dva rychlé góly. Bylo pak náročné nic nevzdávat? Jak jste se cítili?

Doufali jsme, že nepřidají další a poločas zvládneme se solidním výsledkem. Dali jsme gól, který nám pomohl. Věřili jsme, že s tím ještě něco uděláme.

Ten gól jste dával vy a byla to opravdu paráda. Jak to tam padlo?

Musím přiznat, že mi to sedlo. Pěkně to skákalo, „Kolco“ (David Koláček, pozn. red.) mi to pěkně nachystal, měl jsem čas si to připravit. A trefil jsem to pěkně (úsměv).

Byl to váš životní gól?

No, kdyby byl postupový, byl by životní! (směje se) Ale ne, jsem za něj rád, jen škoda, že jsme nepostoupili.

Pro vás to celé bylo o to speciálnější, že jste naskočil proti týmu, jehož jste odchovancem. Je to tak?

Pár kluků tam znám, ale už se to celkem obměnilo. Těšil jsem se na tenhle zápas, že se s klukama potkám a zase si to spolu rozdáme.

Před sezonou to vypadalo, že obléknete dres Kroměříže, nakonec jste zůstal v divizi v Hranicích. Co se stalo?

Byl jsem v Kroměříži na zkoušce na tréninku i zápase. Projevili o mě zájem po utkání, ale rozhodl jsem se v Hranicích zůstat, když se sestoupilo. Stál za mnou tým i vedení, takže se pokusíme postoupit zpátky. Jestli to bude za rok nebo dva, uvidíme. Ale věřím, že zase budeme zpátky ve třetí lize.