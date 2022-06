Deník proto zpracoval souhrn, jak aktuálně vypadá situace v zásadních otázkách postupu, respektive sestupu regionálních fotbalových klubů v soutěžích od MSFL až po okresní přebory. Stejně jako, kolik a které týmy jsou v ohrožení…

MSFL

Zde je situace nejčitelnější. Již několik kol před koncem si první místo a postu do II. ligy zajistila rezerva Sigmy Olomouc. V zákulisí se také hovoří o možném postupu druhého celku (aktuálně Kroměříž) v případě, že první čtyři celky ČFL možnost postupu odmítnout. „Pak by dle pravidel a řádů dostaly postupně nabídku možnosti startu v příštím ročníku II. ligy právě celky z naší MSFL na druhém až čtvrtém místě,“ potvrdil sekretář řídící komise pro Moravu Radek Šindelář.

Protože z druhé ligy nesestoupil žádný moravský tým (Ústí nad Labem a Viktoria Žižkov), z MSFL budou sestupovat jen dva celky – již na podzim odhlášený Dolní Benešov a 17. tým Jihlava B.

DIVIZE

Ze dvou moravských skupin jsou již jasní vítězové a postupující – ze skupiny D Hodonín a ze skupiny E Hranice. Ve skupině F má nyní nejblíže prvenství Frýdlant nad Ostravicí, který má aktuálně náskok šesti bodů na dvojici Bohumín a Polanku a k potvrzení úspěchu mu stačí získat v posledních dvou kolech bod.

Výrazně zamotanější je situace v boji o záchranu. „Ze všech divizí sestoupí dohromady čtyři celky, nejhorší z každé skupiny a předposlední tým s nejmenším počtem bodů,“ upřesnil sekretář Radek Šindelář.

Ve skupině D to bude jen poslední Polná (10 bodů), ostatní celky mají jistotu záchrany. Ve skupině E budou do posledního kola, minuty bojovat čtrnácté Strání (14) a třináctý Holešov (14), kde při shodě bodů hovoří lepší bilance vzájemných zápasů pro Holešov. Nejhorší výchozí pozici mají poslední dva celky skupiny F, kde sestupový konec téměř jistě nemine čtrnácté Heřmanice (8), naopak třinácté Dětmarovice (13) mají ještě naději se zachránit z předposledního místa. Musí však získat více bodů než předposlední celek skupiny E!

KRAJSKÝ PŘEBOR

V návaznosti na divizi, ze které nepadá ani jeden celek Olomouckého kraje, je jisté, že z krajského přeboru díky tomu sestoupí pouze jeden tým. Tím jsou zatím Kralice, které dvě kola před koncem ztrácí na Litovel pět bodů. Tedy v případě dvou výher celku z Prostějovska a dvou proher Litovle se Kralice ještě můžou na úkor Tatranu zachránit. Ostatní týmy už jsou z obliga. Postup do divize oslavil už po utkání s Medlovem Šternberk.

Pozor! Pokud by z divize padal celek z Olomouckého kraje, tak by nahradil Šternberk, tím pádem, aby bylo místo pro postupující z obou dvou skupin I. A třídy, musely by sestupovat z krajského přeboru týmy dva.

Postup do divize – 1 tým: Šternberk

Sestup do I. A třídy – 1 tým: Kralice na Hané/Litovel

I. A TŘÍDY

Vítězové skupin A i B si už s předstihem zajistili postup do krajského přeboru. Skupinu A ovládla Konice, v béčku triumfovaly Čechovice. O jednom sestupujícím už bylo dávno jasno. Ze skupiny B se totiž odhlásil Kojetín, který tak soutěž nedohrál a automaticky se bere jako první sestupující. I to způsobilo paradox, že na záchranu v soutěži stačí Dubu nad Moravou prozatímních sedm bodů z 22 zápasů. Ve skupině A pak jistě sestupuje Bohdíkov.

I. A třída, skupina A

postup do KP – 1 tým: Konice

sestup do I. B třídy – 1 tým: Bohdíkov

I. A třída, skupina B

postup do KP – 1 tým: Čechovice

sestup do I. B třídy – 1 tým: Kojetín

I. B TŘÍDY

Nejvíce zamotaná situace je v I. B třídách, které mají v Olomouckém kraji tři skupiny. A od nich se následně odvíjí postupy a sestupy v nižších okresních soutěžích. Postup si vybojují vítězové jednotlivých skupin A, B i C. Sestupovat budou ale hned čtyři celky. Tedy vždy poslední z každé skupiny a následně nejhorší tým na předposledním místě. Nepůjde ale jen o body, protože se bude muset přepočítávat koeficient předposledních týmů. Ve skupině A je totiž pouze 13 týmů kvůli odhlášení Jezernice a ve zbylých dvou skupinách je 14 mančaftů. Proto by celek ze skupiny A byl znevýhodněn, protože odehrál o dva zápasy méně.

„Koeficient se bude počítat vydělením počtu získaných bodů počtem odehraných zápasů,“ potvrdil sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň.

Jak tedy situace v jednotlivých skupinách vypadá?

Postupovat ze skupiny A by měl jeden tým – Kovalovice. Jediný celek, který už má jistotu posunu do I. A třídy, protože jej žádný z pronásledovatelů nemůže předstihnout.

Co skupina B? Dvě kola před koncem má Velká Bystřice náskok pěti bodů a je tedy blízko postupu.

Také ze skupiny C bude postupovat jeden tým. Libina, nebo Bludov. A bude to pravděpodobně boj do poslední minuty. Libina i Bludov mají shodně 60 bodů a jeden z nich tak bude slavit postup.

I. B třída, skupina A

postup do I. A třídy

– 1 tým: Kovalovice

sestup do OP

– Jezernice

I. B třída, skupina B

postup do I. A třídy

- 1 tým: Velká Bystřice/Slatinice

sestup do OP

- Jesenec-Dzbel

I. B třída, skupina C

postup do I. A třídy

- 1 tým: Libina/Bludov

sestup do OP

- Jindřichov/Velké Losiny B/ Vikýřovice/Nový Malín

A co sestupující z I. B tříd? Celkově musí spadnout čtyři týmy. Vždy to budou poslední celky tabulky a nejhorší z předposledních. Jistým sestupujícím je ve skupině A Jezernice (OFS Přerov), která se odhlásila, ve skupině B pak jistě padá Jesenec-Dzbel (OFS Prostějov) a zapeklitá situace je opět ve skupině C, kde jsou namočené ještě čtyři týmy: Jindřichov (20 bodů), Velké Losiny B (21 bodů), Vikýřovice (23 bodů) a Nový Malín (23 bodů). Do konce zbývají ještě dva zápasy a všechny týmy mají příslušnost OFS Šumperk.

Pozor! Podle toho, do kterých OFS týmy z I. B třídy spadnou, se následně odvíjí počet sestupujících v okresním přeboru daného OFS.

A mezi kým se tedy bude rozhodovat z předposledního místa? Nejvíce jsou v ohrožení ze skupiny A Troubky (OFS Přerov), které mají pouhých 16 bodů (ale budou zvýhodněny v koeficientu, protože odehrají o dva zápasy méně než celky z dalších skupin). Nyní mají koeficient 0,727. Ze skupiny A může dojít také ještě na Vrchoslavice (OFS Prostějov), které mají dvě kola před koncem na Troubky náskok čtyř bodů. Jejich koeficient je 0,909.

Ze skupiny B jsou v ohrožení Haňovice (OFS Olomouc), které mají 21 bodů – 0,875, případně Smržice (OFS Prostějov) a Černovír (OFS Olomouc), které mají shodně 23 bodů – 0,958.

Ze skupiny C jsou potom ohroženy všechny zmiňované týmy (Jindřichov (20 bodů – 0,833), Velké Losiny B (21 bodů – 0,875), Vikýřovice (23 bodů – 0,958) a Nový Malín (23 bodů-0,958), protože skončit poslední může ještě kdokoliv z nich, případně i z této skupiny ještě za jistých okolností může sestoupit také předposlední.

A jak je to v případě okresních soutěží?

OFS OLOMOUC

Sestupy v jednotlivých OFS se odvíjí právě od toho, kolik do daného OFS sestoupí týmů z I. B třídy. „Postupy jsou dané a nezávisí na sestupech. Z II. třídy postoupí jeden, z III. a IV. třídy dva,“ sdělil Deníku Lukáš Bartoň. Do OFS Olomouc prozatím nepadá žádný tým. Pokud to takto zůstane, tak schéma bude následující:

II. třída - 1 tým postoupí do I. B třídy (Hodolany) a 1 tým sestoupí do III. třídy (Grygov/Nová Hradečná)

III. třída - 2 týmy postoupí do II. třídy (Štarnov a Chválkovice B/Slavonín B) a 1 tým sestoupí do IV. třídy (Dlouhá Loučka/Bouzov)

IV. třída - 2 týmy postoupí do III. třídy (Štěpánov a Libavá/Nemilany/Velký Újezd)

Toto je prozatím nejreálnější schéma. Může se ale změnit v případě, že nejhorším předposledním týmem v I. B třídě budou Haňovice nebo Černovír. V tom případě by bylo schéma následující:

II. třída - 1 tým postoupí do I. B třídy (Hodolany) a 2 týmy sestoupí do III. třídy (Grygov a Nová Hradečná/Pňovice/Újezd)

III. třída - 2 týmy postoupí do II. třídy (Štarnov a Chválkovice B/Slavonín B) a 2 týmy sestoupí do IV. třídy (Dlouhá Loučka/Bouzov/Těšetice/Mladeč)

IV. třída - 2 týmy postoupí do III. třídy (Štěpánov a Libavá/Nemilany/Velký Újezd)

Už nyní je jisté, že z II. třídy postupují Hodolany. O sestupujícím se ještě bude rozhodovat, protože tři kola před koncem dělí poslední Grygov a předposlední Novou Hradečnou dva body. V případě sestupu Haňovic či Černovíra by ještě na v tomto případě sestupové předposlední místo mohl spadnout Újezd či Pňovice, kteří na něj mají náskok sedmi bodů.

Ve III. třídě je jistým vítězem Štarnov. Na druhém místě, které nabízí možnost postupu, jsou Příkazy B - ty ale postoupit nemůžou, jelikož jejich áčko hraje II. Třídu - takže by se postup nabídl dalšímu týmu v pořadí, kterým jsou momentálně Chválkovice B bod před Slavonínem B.

O sestupujících také není ještě jasno. Poslední Dlouhá Loučka ztrácí na předposlední Bouzov čtyři body, navíc má Bouzov ještě tři utkání, zatímco Loučka pouze dvě. V případě sestupu Haňovic nebo Černovíra z I. B třídy by ještě na v tomto případě sestupové místo mohly spadnout týmy Těšetic (náskok 2 body) či Mladče (5 bodů).

Ve IV. třídě skončí už jistě první Štěpánov o druhé místo si to rozdají v posledních třech zápasech Libavá (56 bodů), Nemilany (53 bodů) a Velký Újezd (52 bodů).

„Pak ještě může přijít na řadu doplnění soutěží v případě, že by se některý z týmů nepřihlásil do II. nebo III. třídy. To se dělá tak, že se oslovují týmy do čtvrtého místa z nižších soutěží, jestli nechtějí postoupit. Pokud by žádný z nich nechtěl, tak se osloví padající, že může v soutěži zůstat. Pokud bude chtít dobrovolně spadnout, tak se může nabídnout postup týmům pátém a horším místě,“ dodal ještě Bartoň.

OFS PROSTĚJOV

Do OFS Prostějov s jistotou z I. B třídy padá Jesenec-Dzbel a jistotu udržení ještě nemají Vrchoslavice ani Smržice. V případě sestupu pouze Jesence by sestupovaly z II. třídy dva týmy, pokud by se k němu přidaly jako nejhorší tým podle koeficientu z předposledního místa I. B tříd také Vrchoslavice nebo Smržice, tak by sestupovaly z II. třídy mančafty tři. Postupovat pak z II. třídy do I. B třídy i z obou skupin III. tříd do II. třídy bude vždy jeden tým.

Schéma v případě jednoho sestupujícího z I. B třídy:

II. třída: 1 tým postoupí do I. B třídy (Brodek u Prostějova) a 2 týmy sestoupí do III. třídy (Tištín a Ptení/Němčice nad Hanou)

III. třída, skupina A: 1 tým postoupí do II. třídy (Kostelec na Hané B)

III. třída, skupina B: 1 tým postoupí do II. třídy (Přemyslovice)

V případě dvou sestupujících z I. B třídy by to vypadalo takto:

II. třída: 1 tým postoupí do I. B třídy (Brodek u Prostějova) a 3 týmy sestoupí do III. třídy (Tištín a Ptení/Němčice nad Hanou/Vrahovice/Olšany)

III. třída, skupina A: 1 tým postoupí do II. třídy (Kostelec na Hané B)

III. třída, skupina B: 1 tým postoupí do II. třídy (Přemyslovice)

OFS Přerov

Zatím nejpravděpodobnějším scénářem pro OFS Přerov je, že do něj z I. B třídy spadnou dva týmy. Jistota je v Jezernici, která se odhlásila a momentálně nejhorším předposledním týmem podle koeficientu jsou Troubky. Z okresního přeboru se automaticky jako první sestupující berou Opatovice B, protože se ze soutěže odhlásily.

Schéma pokud sestoupí Jezernice i Troubky:

Okresní přebor: 1 tým postoupí do I. B třídy (Domaželice), 2 týmy sestoupí do okresní soutěže (Opatovice B a Stará Ves)

Okresní soutěž: 1 tým postoupí do okresního přeboru (Brodek u Přerova B/Vlkoš)

Pokud sestoupí pouze jeden tým z I. B třídy, bude vypadat schéma následovně:

Okresní přebor: 1 tým postoupí do I. B třídy (Domaželice), 1 tým sestoupí do okresní soutěže (Opatovice B)

Okresní soutěž: 1 tým postoupí do okresního přeboru (Brodek u Přerova B/Vlkoš)

Pokud by nastala situace, že z I. B třídy sestoupí pouze jeden tým, tak nastane nevídaná situace. Stará Ves se udrží v soutěži bez zisku jediného bodu, protože prvním automatickým sestupujícím z okresního přeboru je béčko Opatovic, které se ze soutěže odhlásilo.

OFS ŠUMPERK

V OFS Šumperk se hrají tři nižší soutěže - okresní přebor a dvě skupiny III. třídy. Z okresního přeboru do I. B třídy postoupí vítěz, stejně tak vítězové obou skupin III. třídy dostanou právo hrát okresní přebor - zde již je jisté, že své skupiny ovládla béčka Zábřehu a Šumperku. Sestupovat pak budou z okresního přeboru minimálně dva týmy, protože minimálně jeden celek ze Šumperska spadne z I. B třídy. Pokud by podle koeficientu byl nejhorším předposledním týmem ze všech skupin I. B tříd rovněž tým ze Šumperska, tak by padaly dokonce tři týmy z okresního přeboru.

„Zatím není nikdo stoprocentně rozhodnutý, že by chtěl postoupit. U Starého Města to závisí na posilách, u Oskavy by se to muselo probrat, ale vypadá to, že spíše by nechtěli. Další v pořadí Třeština, Juventus Mohelnice ani Jestřebí zájem nemají,“ řekl sekretář OFS Šumperk Radim Netopil.

Dvě kola před koncem má první Staré Město náskok na Oskavu i Třeštinu pět bodů. Jistým sestupujícím je pak poslední Hrabišín. Boj ještě bude o to nezískat druhou vstupenku směrem dolů, protože spodek tabulky je nesmírně vyrovnaný.

Předposlední je nyní Úsov (28 bodů/2 zápasy do konce), Lesnice B (30 bodů/2 zápasy), Leština (31 bodů/2 zápasy), Dubicko (33 bodů/2 zápasy).

V současné chvíli, kdy sestupuje z I. B třídy jeden tým do OFS Šumperk tak schéma vypadá následovně:

Okresní přebor: 1 tým postoupí do I. B třídy (Staré Město/Oskava/Třeština), 2 týmy sestoupí do III. třídy (Hrabišín a Úsov/Lesnice B/Leština/Dubicko)

III. třída, skupina A: 1 tým postoupí do OP (Šumperk B)

III. třída, skupina B: 1 tým postoupí do OP (Zábřeh B)

V případě sestupu dvou týmů z I. B třídy, skupiny B by schéma vypadalo následovně:

Okresní přebor: 1 tým postoupí do I. B třídy (Staré Město/Oskava/Třeština), 3 týmy sestoupí do III. třídy (Hrabišín a Úsov/Lesnice B/Leština/Dubicko)

III. třída, skupina A: 1 tým postoupí do OP (Šumperk B)

III. třída, skupina B: 1 tým postoupí do OP (Zábřeh B)

OFS JESENÍK

Jednoduchá situace je v OFS Jeseník, kde je jedinou soutěží okresní přebor - tedy nikdo nesestupuje. Naopak vítěz má právo na postup do I. B třídy. O něj se ve vzájemném souboji poperou o víkendu Zlaté Hory s Černou Vodou. Zlaté Hory hrají doma a půjde pro ně o poslední zápas sezony. Náskok mají pětibodový, ale Černou Vodu čeká po zápase ve Zlatých Horách ještě jeden zápas, takže se v případě dvou výher může posunout na konečné první místo.

Do OFS Jeseník nespadne žádný z týmů z I. B třídy a je otázka, s kolika týmy se bude hrát příští ročník Závisí to pouze na tom, kdo se do tamního okresního přeboru přihlásí. „Máme nějaké indície a neoficiální informace, že by se některé týmy, které hrají teď, nemusely přihlásit. Uzávěrka přihlášek je v pátek 17. června, potom tedy budeme vědět a budeme podle počtu také řešit systém soutěže a podobně,“ řekl Deníku sekretář OFS Jeseník Josef Kalina.