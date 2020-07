„Sedli jsme si s klukama a domluvili se takto. Doba není dobrá, nesehnali jsme posily, někdo nám odešel. Chceme hlavně na domácím hřišti uspokojit diváky. Krajský přebor se s odchovanci moc hrát nedá,“ vysvětlil předseda TJ Sokol Opatovice Jan Bartošík. „Třeba si postup zpátky vybojujeme v nové sezoně,“ dodal.

Brodek u Přerova hraje na špici 1. A třídy několik posledních let. Nejblíže postupu měl být letos, zasáhla však vyšší moc v podobě koronavirové pandemie. Před pár týdny ale přišla příjemná zpráva.

„Oslovili nás a hned jsme reagovali, že chceme postoupit. Vzali jsme to,“ potvrdil brodecký trenér Tomáš Martinek, který v roce 2014 krajský přebor ovládl s týmem Kozlovic. Soutěž tedy dobře zná.

„Hráli jsme taky hodně přípravných zápasů s týmy z krajského přeboru. Nějaké rozdíly tam jsou, připravujeme se na to. Věřím klukům, že by to mohli zvládnout,“ prohlásil Martinek.

Některé posily ale Brodek přeci jen do týmu přivedl. Z hostování v Přerově se vrací Viktor Kocian, z Viktorky by mohli do Brodku přijít další dva hráči. Z přípravy v Kozlovicích se zase trenéru Martinkovi vrátil Mádr. „Jinak kádr zůstane pohromadě,“ prozradil kouč.

Cíle ovšem Brodečtí nebudou mít coby nováček ryze záchranářské.

„Nechceme, abychom se někde zachraňovali. Chceme v klidu hrát střed tabulky,“ vyhlásil Tomáš Martinek.

A hned vstup Brodku do krajského přeboru po 14 letech slibuje zajímavou podívanou. Na úvod jej čeká okresní derby v Želatovicích.

„Hráli jsme s nimi naposledy doma 0:2. Tam právě ten rozdíl byl vidět,“ přiznal brodecký kouč.

„Samozřejmě se ale těšíme na všechny zápasy. Pro kluky to bude něco vyššího, je to svátek pro celý brodecký fotbal. A je to zasloužené, my jsme se o postup snažili tři roky, kdy nám to o něco pokaždé uteklo,“ připomněl závěrem Tomáš Martinek.

Brodek u Přerova v 1. A třídě:

2019/2020: vítěz podzimu

2018/2019: 4. místo

2017/2018: 2. místo

2016/2017: 2. místo

2015/2016: 8. místo