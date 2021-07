„Před zápasem jsme byli trošku nervózní, protože se osm měsíců nehrál soutěžní zápas, ale na soupeře jsme si věřili, protože jej známe,“ přiznal trenér Hranic Radek Fojtů.

Diváci, kteří přišli jen o pár desítek vteřin později, mohli litovat. Bývalý ligový fotbalista totiž otevřel skóre hned v úvodní minutě, kdy se nekompromisně prosadil ve vápně Všechovic.

„Dobře jsme do utkání vstoupili, o to jednodušší to pro nás potom bylo,“ hodnotil Fojtů.

Ve 21. minutě přidal Rolinc svoji druhou branku a o čtyři minuty později rozhodl Heřmánek. „Potom už jsem neměl strach, že bychom to neměli zvládnout. Měli jsme zápas pod kontrolou a byli jsme v něm lepší. Od Všechovic jsem čekal větší vzdor,“ pokračoval Fojtů.

A že to nebylo od Tatranu ideální, potvrdil jeho lodivod Petr Zatloukal. „V tom zápase bylo od nás všechno špatně. Než jsme se rozkoukali, tak jsme inkasovali, potom jsme kupili chybu za chybou. Soupeře jsme nedoráželi a zaslouženě jsme dostali šest gólů, ještě za ně můžeme být rádi,“ prohodil Zatloukal.

Pan nepostradatelný

Hned po poločase zkompletoval Jakub Rolinc hattrick a v závěru ještě přidal čtvrtý gól. „Víme, co v něm máme, proto jsme ho brali a jsem rád, že se jej povedlo udělat. Je gólový a když se dostane do šance, tak ji promění. Příležitosti řeší s chladnou hlavou, nepanikaří a ví, co má udělat. Takových hráčů moc není,“ chválil Fojtů svého svěřence.

A dodal, že je pro jeho celek nepostradatelný. „Bylo to vidět už v přípravných zápasech, když dvě utkání nehrál, tak jsme si vytvářeli stejně šancí, ale neproměňovali jsme je. S ním máme úspěšnost lepší.“

„Je šikovný, což jsme věděli. Ale dovolili jsme mu skórovat naším nedůrazem. On si uměl vyhledat prostor, který jsme mu nechali,“ uznal Zatlouka.

Rolincovy góly budou pro Hranice v boji o postup důležité, Fojtů ale vysoké vítězství nijak nepřeceňoval. „Myslím, že nám to moc neukázalo. Soutěž je nečitelná, protože nevíme, jak na tom jsou ostatní soupeři.“

Naopak Zatloukal našel na porážce alespoň jedno pozitivum. „Po dobrých výkonech s Uherským Brodem nebo Šternberkem jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Potřebovali jsme takovou facku,“ zakončil.

SK Hranice - Tatran Všechovice 6:1 (3:0)

Branky: 1., 21., 49. a 78. Rolinc, 25. Heřmánek, 67. Marek, – 53. Hrabovský. Rozhodčí: J. Zavřel – T. Řezníček, M. Grečmal. ŽK: Kuchař – Richter. Diváci: 525.

Hranice: Obzina – Cverna, Kundrát, Kuchař, Bezděk, Lasovský (76. Veselka), Marek, Kuchař (60. Cagaš), Heřmánek (76. Rak), Rolinc, Hapal (66. Tilkeridis). Trenér: Radek Fojtů.

Všechovice: Konečný – Hoffmann, Hostaša (46. Adamčík), Dluhoš, Hrdlička, Hrabovský, Richter, Rolinc, Zezulka, Plešek, Orava (39. Skácel). Trenér: Petr Zatloukal.