Divize nechce na testy. Hranice odstoupily z poháru

Postup do druhého kola domácího fotbalového poháru spadne prostějovským fotbalistům do klína bez toho, aby kopli do míče. Divizní Rýmařov nehodlá podstoupit povinné testy na koronavirus a ze soutěže odstoupil. Stejně tak učinily také Hranice, jež měly narazit na Blansko.

Fotbalisté Hranic. Ilustrační foto | Foto: Miroslav Pergl