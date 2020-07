Všechovice pod vedením nové trenérské dvojice Petr Zatloukal – Marek Heinz ve středu po famózním obratu porazili třetiligový Uherský Brod 3:2. A dokonce na jeho hřišti. Připsali si tak šestou výhru v řadě.

„Měli jsme přitom z utkání obavy. Utkání se domluvilo na poslední chvíli, my máme teď určitý kondiční blok, kluci mají v nohách zátěž. Bál jsem se, že nám to s takovým soupeřem spíš ublíží,“ přiznal strach nejen z výprasku hlavní kouč Všechovic Zatloukal.

Vše ale bylo jinak.

„Díky fyzioterapeutce paní Kopecké se ale kluci dali do kupy, k utkání nastoupili prakticky všichni a všichni ho dokončili ve zdraví,“ usmíval se trenér.

A měl k tomu důvod. Tatran sice pustil favorita do dvoubrankového vedení, pak se ale děly věci. Adam Hrdlička nejprve z penalty uštědřil Uherskému Brodu ránu do šatny.

„To nám hodně pomohlo. Ale celý první poločas jsme byli vyrovnaným soupeřem. Do druhé půle jsme šli s odhodláním, že se s tím dá něco udělat. Cítili jsme, že i soupeř už z nás má trošku respekt,“ popisoval Petr Zatloukal.

Srovnání obstaral po krásné akci v šestnáctce Tomáš Orava. Punc dokonalosti dal obratu v závěru po vynikající kombinaci s Hrdličkou Patrik Hoffmann.

„Byl to skvělý výkon. Je to pro kluky velká odměna za tu zátěž, kterou absolvovali. Hodně nás to zase povzbudilo, je to pozitivní injekce,“ dodal Zatloukal.

V sobotu od 10 hodin čeká Všechovice přípravné derby v Ústí. Generálku na nový divizní ročník odehraje Tatran o týden později ve Šternberku.

ČSK Uherský Brod – Tatran Všechovice 2:3 (2:1)

Branky Všechovic: Hrdlička z pen., Orava, Hoffmann.

Všechovice: Kňura – Geryk, Richter, Zezulka, Dluhoš – Hrabovský, Rolinc, J. Plešek, Hrdlička – Orava, Hoffmann. Střídali: Konečný Hostaša, Vanduch, P. Plešek. Trenér: Petr Zatloukal.