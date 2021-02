„Hlavně u mladší generace hráčů jsme některé neviděli dlouho, neukázali se a ani nevidím snahu, že by chtěli začít trénovat. Určitě přijdeme tak o tři nebo čtyři hráče,“ hlásí trenér vedoucího celku I. A třídy z Bělotína Jan Březík.

Jeho tým se teoreticky mohl rvát o postup do krajského přeboru. Co ale bude dál, to si nikdo netroufá odhadnout.

„Nejde ani tak o postup. Spíš jde o to, aby se začalo sportovat a normálně fungovat. Jinak fotbal nebude hrát nikdo. Měli jsme domluvené kluky, kteří skončí s fotbalem úplně. A nejen u mužů bude velký odliv,“ upozorňuje Březík.

Bělotín měl dle původních plánů se společnou zimní přípravou začít 19. ledna na umělé trávě v Hranicích. Vládní opatření tohle stále nepovolují, hráči tak nadále pokračují v individuálních trénincích.

„Fungujeme od druhého týdne v lednu. Kluci mají nějaké plány, ale nevíme, jak to bude dlouhodobě fungovat. Bez balonu je hráče v I. A třídě složité motivovat, aby dva měsíce vydrželi sami něco dělat. Zatím se ale snaží, běhají a posilují,“ přiblížil bělotínský kouč.

Další otázkou pak je restart nižších soutěží.

„Nikdo nevěří, že 6. března budeme hrát. Věříme, že by se dohrát mohla alespoň zbylá kola z podzimu,“ zmínil Jan Březík.

Podzimní zápasy by Bělotín musel odehrát ještě čtyři, některé celky I. A třídy, skupiny B pouze tři. Odehrání těchto kol by znamenalo splnění podmínky absolvovat alespoň 51 procent utkání, aby se mohlo postupovat či sestupovat mezi soutěžemi.

Sokol by čekaly duely s osmým Beňovem, desátým Slavonínem, čtvrtými Čechovicemi a šestým Kostelcem na Hané. S největšími konkurenty v boji o titul, rezervami Nových Sadů a HFK Olomouc, už se Bělotín potkal.

„Samozřejmě bychom to chtěli dohrát, ale tím, že nám zakázali trénovat, je těžké odhadnout, jak na tom kluci jsou. Problémy mají všechny týmy a začne se vlastně od nuly,“ uvědomuje si Jan Březík.

Ten by uvítal příchod posil do útoku z Jezernice, zájem má klub o oba kvalitní kanonýry Jakuba Simona a Marka Macháčka. Jistý už je návrat zkušeného Michala Juřici.