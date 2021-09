Kapitan do zadań specjalnych! ? #WISLGD 2:2 pic.twitter.com/PXuwFxbRHu

Hlavně první Frydrychova trefa ovšem opravdu stála za to. Kapitán Krakova si ve vápně soupeře zpracoval z výšky letící odražený míč sám pro sebe a parádní pumelicí nedal hostujícímu gólmanovi šanci.

/VIDEO/ Odchovanec SK Hranice Michal Frydrych opět ukázal, jak nepostradatelným hráčem pro Wislu Krakov je. V nedělním utkání polské Ekstraklasy proti Lechii Gdaňsk jeho tým ještě v 72. minutě prohrával 0:2. Český stoper ale dvěma góly vystřelil Wisle alespoň bod a poslal fanoušky do extáze v osmé minutě nastavení.

