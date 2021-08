Nyní už je to ten pravý požitek. Nadšenci mohou opět sledovat průběh utkání rivalů či jejich vlastních týmů, porovnávat soupisky oproti předchozí sezoně a žít celý víkend fotbalem.

Nejdůležitější je, že se zase o něco hraje. Není to jen sobotní přáteláček na „vyprdění“. Na hřišti i v hledišti je cítit, že jsou ve hře body a čest. Zvýšené tempo doprovázejí také emoce a touha po vítězství.

Za sebe musím říct, že tohle je fotbal, který mě baví hrát a rovněž jej i sledovat. Doba bez sezony a mistrovských zápasů byla dlouhá a bez vidiny ostrých mačů se u mnohých chuť a zápal pomalu vytrácely, ale teď s prvním kolem se nadšení vrací.

O to víc, když po mnoha měsících zažijete výhru, kterou v kabině oslavíte vítězným pokřikem. I když to každý fotbalista zažil mnohokrát, po takhle dlouhé pauze zapomene, jak skvělý to je pocit. Obdobně tomu je i při porážce. To zklamání je mnohonásobně větší než při prohře v přípravném duelu.

Nezbývá nám, než si tyto pocity užívat a vychutnávat a věřit, že je už budeme moci zažívat neustále bez přerušení.