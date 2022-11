Zatímco před rokem na duel proti Kuvajtu přišlo na Andrův stadion pouze 5 367 lidí, ve středu jich dorazilo na tribuny dvakrát tolik! Kdo by to byl čekal, že proti Faerským ostrovům bude téměř plno.

Vyšel tah pozvat obzvláště děti. Právě ty hrály v ochozech prim. Fanoušci v Olomouci vytvořili skvělou kulisu. Ještě chvíli před začátkem to vypadalo, že návštěva nebude nikterak velká, ale v úvodních minutách se většina míst zaplnila.

No a od začátku se ozýval pokřik Česko! Česko! Zpočátku duelu si diváci užívali, když se dotkl míče jeden ze dvou sigmáků v základní sestavě – Jan Navrátil či Mojmír Chytil. Vždy šly decibely na Andráku nahoru.

Mojmír Chytil si potom pro ně připravil one man show, která trvala deset minut. V nich si malí i větší fanoušci mohli zakřičet gól a slavit spolu s domácím hráčem hattrick.

Postupem času bylo jasno o výhře Česka, zápas byl rozhodnutý a atmosféra na tribunách výborná. Bylo krásné sledovat jednotlivé skupinky dětí (většinou pravděpodobně malých nadějných fotbalistů), jak na tribuně skákali s pokřikem: „Kdo neskáče, není Čech.“ Občas také každá skupinka fandila s jiným pokřikem, ale důležitá byla ta radost.

„Úplná fantazie. Musím říct, že jsem to nečekal. Atmosféra a zvuk, který vydávali, byl skvělý,“ chválil střelec jedné branky Václav Černý.

Rovněž šlo o ideální duel pro tatínky se svými potomky, kterých bylo hodně. A nebyly to pouze děti, kdo si zápas reprezentace užíval. Chvíli před koncem se pod novinářskou tribunou pokoušeli rozjet mexickou vlnu také dospělí příznivci. A? Asi na čtvrtý pokus se to povedlo a vlna Andrův stadion párkrát objela.

„Obecenstvo bylo skvělé, dlouho jsme nezažili vlny na konci. Povedlo se to. Lidé byli bezvadní a bylo to příjemné. Když nám říkali, že bude plný stadion, tak jsme tomu příliš nevěřili. I kvůli nim jsme rádi, že jsme předvedli takový výsledek. Rád se sem budu vracet,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Je skvělé, že Olomouc potvrdila, že fotbal a hlavně zápasy reprezentace na Andrův stadion patří. Příště už by mohlo jít o věhlasnějšího soupeře. Polsko to nebude, ale v rámci kvalifikace na EURO 2024 by mohly v příštím roce přijet v září Albánie či v listopadu Moldavsko.