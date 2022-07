„Do zápasu jsme šli s tím, že je Šternberk kvalitní manšaft, ale je to stále ještě v rámci přípravy a ti kluci ještě nemusí být úplně rozehraní, " říkal bezprostředně po nečekaném postupu dolanský trenér Vojtěch Pospíšil.

Dolanští outsideři měli do utkání vynikající start. Hned z prvního útoku v první minutě totiž skóroval Pavel Pírek a poslal svůj tým do nečekaného vedení. Zkoprnělým hostům pak nějakou dobu trvalo, než se dostali do zápasového tempa. Toho Dolanští využili k druhému gólu, o který se ve 28. minutě postaral kapitán Aleš Foukal.

„Dnes jsme bohužel podcenili začátek a neproměnili šance, zatímco domácí se do výraznějších příležitostí dostali v podstatě dvakrát a dali nám z toho dva góly," krčil rameny šternberský lodivod Ivo Lošťák.

Ještě však pro jeho tým nebylo všem dnům konec. Dvě minuty před přestávkou se totiž pěkně uvolnil Petr Zifčák a nekompromisně prostřelil jinak skvěle chytajícího Patrika Huňku. První poločas tak skončil za stavu 2:1.

Sigma B v oslabené sestavě nestačila v přípravě na Kroměříž

V druhé půli byli už lepším týmem hosté. I přes naprosto očividnou územní převahu se však dlouho nemohli propracovat k nějaké stoprocentní šanci. Dílem tomu tak bylo díky díky skvěle pracující dolanské obraně a druhým dílem i díky Huňkovi, který si navíc po celý zápas stěžoval na bolavá třísla.

„Zhostili jsme se zápasu docela dobře. Kluci se dobře přesouvali, plnili taktické pokyny a vytvořili si i krásné akce, ze kterých se nám podařilo dát gól hned na začátku. To nám psychicky dost pomohlo. Druhá část už pak patřila hostům. Hráli výborně a měli fyzicky navíc. My to ale nakonec i s kouskem štěstí zvládli," pokračoval ve svém hodnocení domácí kormidelník.

Asi největší šanci ke srovnání měl v 87. minutě šternberský Sekela, kterého však nadvakrát vychytal Huňka a napotřetí zachránil dolanskou bránu jeden z obránců. Na dolanském hřišti se tak zrodil poměrně nečekaný výsledek. Po vítězství 2:1 postoupili do 1. kola MOL Cupu žluto-modří.

Uničov má hubenou výhru, kouč ale spokojený nebyl

„Druhý poločas už byl sice z naší strany daleko lepší, ale když nedáme góly, tak zkrátka vyhrát nemůžeme. Soupeři gratuluji k vítězství a my musíme šlapat dál," pokračoval i Ivo Lošťák a na závěr ještě dodal: „Je to pro nás komplikace, protože jsme počítali s tím, že budeme hrát generálku s kvalitním soupeřem - Rýmařovem. Teď jsme v pozici, že budeme muset hledat alespoň nějakého soupeře."

FC Dolany - FK Šternberk 2:1 (2:1)

Branky: 1. Pírek, 28. Foukal - 43. Zifčák.

Dolany: Huňka - Foukal, Pírek (78. Koiš), Grossmann (78. Liška), Kaluža, Seibert, Outlý, Kubeček, Korec (55. Boukhatem), Doubrava, Vlk. Trenér: Vojtěch Pospíšil.

Šternberk: Kopřiva - Lošťák, Sekela, Drmola, Kuba, Gábor (65. Tögel), Zifčák (75. Zvědělík), Vašička, Hustý (75. P. Smrček), J. Smrček, Kuba. Trenér: Ivo Lošťák.