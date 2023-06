Král je mrtev. Fotbalisté hranického Schäferu svůj loňský triumf v Zaměstnanecké lize neobhájí. I tak si ale jeho hráči nemusí z neúspěchu nic dělat. V oslabené sestavě bez hráčů klubu SK Hranice, kteří již hrají třetí ligu a proto se nemohli zúčastnit, se totiž dokázali prokousat přes okresní kolo a v tom regionálním dojít až do semifinále. Ihned po vyřazení se o cestě turnajem a dalších jiných věcech rozmluvil kapitán Marek Lhotský, který mimo jiné v letošním roce slaví se svým Bělotínem postup do krajského přeboru.

Marek Lhotský na Zaměstnanecké lize Deníku | Foto: Deník/David Kubatík

„Zklamaní nejsme. S klukama jsme udělali maximum pro to, abychom to tady dotáhli co nejdál a prostě jsme jen narazili na lepšího soupeře. I tak ale všem v týmu směřuje můj velký dík. Dostali jsme se tak daleko díky tomu, že každý náš hráč měl nějaký skvělý moment v zápasech uplynulých," říkal bezprostředně po konci turnaje kapitán výběru hranické firmy.

Osudný se mu stal v semifinále pozdější vítěz ze znojemské firmy PE Motors, který Hranickým nedal ani tu nejmenší šanci a zvítězil hladce 3:0. Zaměstnanecká liga - Regionální kolo Olomouc 2023 - SSI SchäferZdroj: Deník/David Kubatík

„Po celou dobu zápasu bylo vidět, že jsou soupeři sehranější. Bylo poznat, že už spolu zkrátka hrají nějaký ten pátek a kombinačně nás přehráli. My jsme se ani nedostali do nějakých větších šancí. Nakonec jsme ale získali bronz, což je také výborné umístění," okomentoval zápas a dodal: „Po organizační stránce byl turnaj velice dobře uspořádaný s kvalitními manšafty. Určitě se přihlásíme i příští rok."

Spokojený ale Marek Lhotský nemusí být, co se fotbalu týče, pouze s výkony Schäferu na Zaměstnanecké lize. Ještě mnohem více ho totiž těší postup Sokola Bělotín, jehož barvy hájí, do krajského přeboru.

OBRAZEM: Hranický Schäfer loňské vítězství v Zaměstnanecké lize neobhájí

A nutno dodat, že tento postup je skutečně zasloužený. V B skupině I. A třídy totiž celek z dosavadních 24 zápasech zvítězil hned v 21 případech a k tomu si připsal i jednu remízu na půdě třetích Chválkovic. Prohrál pak jen dvakrát. Ve třetím kole poměrem 0:7 na půdě Velké Bystřice a o kolo později v Holici s tamním béčkem 0:3.

Jinak ale všechno v mužstvu šlapalo jako dobře namazaný stroj, o čemž vypovídá i skóre 111:31. Útok je jednoznačně nejlepší a obrana pak těsně druhá za již zmíněným holickým béčkem, které dostalo o gól méně.

„Postoupili jsme po velké řadě let. Pro klub i obec je to tedy zase po delší době skvělý moment. Postupové ambice jsme ale měli už od začátku a až na nějaké dva slabší zápasy jsme sezonou prošli naprosto suverénně. Tomu pak také odpovídaly i oslavy, které byly velké, náročné a ještě rozhodně nejsou u konce," popisuje Marek Lhotský s úsměvem.

„I laťku na příští sezonu máme nastavenou poměrně vysoko. Byli bychom rádi, kdybychom se drželi do pátého místa," uzavřel borec, který zatím v sezoně přispěl svému celku devíti vstřelenými brankami.

Zdroj: Deník/David Kubatík