„Říká se, že každý bod z venku je dobrý, ale pro nás, co se týče vývoje utkání, jde tentokrát o ztrátu,“ přiznal hranický trenér Roman Matějka. „Na druhou stranu jsme se zase posunuli. V Hlučíně nula, teď bod, tak příště už to snad budou tři,“ dodal s úsměvem.

„Musím kluky pochválit za pracovitost a poctivost. Byl to odedřený zápas stejně jako v Hučíně. Jestli takto budeme pokračovat dál, budeme si zvykat na tempo třetí ligy, tak v soutěži budeme důstojným účastníkem,“ má jasno lodivod, který MSFL dobře zná z předešlého angažmá v Otrokovicích.

Úvod pátečního utkání v Novém Městě na Moravě byl ze strany Hranic spíše nervózní, domácí tak zahrozili z rohových kopů. „To byl ale jediný tlak, pak se hra srovnala a my začali tvořit,“ popsal Matějka.

Tutovka Jasenského ale gólem neskončila, do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu. „Bylo to hodně bojovné utkání o soubojích. Hrálo se na hrbatém a tvrdším terénu, šlo hodně o fyzičku,“ všiml si Matějka.

Po změně stran jeho svěřenci rozhodně s fyzickou připraveností problém neměli, naopak. „Byli jsme lepším týmem, více jsme tvořili, soupeř spoléhal na brejky,“ řekl kouč.

Baník ho odstavil, tak pálí v divizi. Ještě se budou divit, říká talent Holub

Tu úplně největší šanci ve druhé půli měl Jakub Marek, který zahrával pokutový kop. Avšak neúspěšně.

„V přípravě kopal penalty David Heřmánek, ale Kuba si to vzal, věřil si. Bohužel,“ pokrčil Roman Matějka rameny. „Byl z toho nešťastný, ale po zápase jsem mu říkal, že mě to sice štve, ale penaltu nedali i jiní hráči,“ doplnil.

Marek šel každopádně po neproměněné penaltě v 61. minutě ze hřiště. „Nebyl to z mé strany trest. Kuba pracoval, odmakal zápas. Ale když nedal penaltu, okamžitě mu kleslo sebevědomí, viděl jsem, že je to špatně, že ho to trápí. Proto jsem ho střídal,“ zdůvodnil Roman Matějka.

Do hry šel místo Marka Martin Lasovský, po něm se do hry dostali Rolinc s nadějným Koláčkem, kteří vystřídali Hapala s Tilkeridisem. Ani tato ofenzivní změna ale rozhodnutí nepřinesla.

Závěr utkání tak byl ve znamení červené karty pro stopera Markoviče, který bude Hranicím v dalších utkáních při absenci druhého středního obránce Cverny rozhodně chybět.

„Trefil soupeře loktem do krku. Soupeř pak měl ještě jednu brejkovou situaci, ale trefil boční síť,“ zmínil Matějka.

Hranice už se nicméně těší na domácí premiéru, kterou obstará velice prestižní souboj s loni ještě prvoligovou Karvinou. Utkání 1. kola MOL Cupu je na stadionu SK na programu v úterý od 17 hodin.

„Bude to svátek. Věřím tomu, že si to užijí hráči na hřišti, já i diváci, kterých snad přijde spousta. My si prostě půjdeme zahrát, nemáme co ztratit,“ ví hranický trenér.

„Nikoho nesmíte podcenit, ale taky se z nikoho nesmíte pos…, je to fotbal, stát se může cokoliv. Když budeme dřít, proč bychom nemohli uspět,“ uzavřel Roman Matějka.

SFK Vrchovina – SK Hranice 0:0

Rozhodčí: Slabý – Řezníček, Habermann. ŽK: Nečas, Duba, Duda, Šmída – Hapal, Tilkeridis, Lasovský. ČK: 86. Markovič. Diváci: 320.

Hranice: Spurný – Kuchař, Markovič, Kundrát, Beňa – Cagaš – Tilkeridis (68. Koláček), Jasenský, Heřmánek (81. Kirschbaum), Marek (61. Lasovský) – Hapal (68. Rolinc). Trenér: Matějka.