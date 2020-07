Ten byl však ve skvělém stavu, přestože duel hráčům i fanouškům trošku znepříjemnil vydatný déšť. „Musíme před lidmi z klubu smeknout. Na to, že hřiště bylo před necelým měsícem zaplavené, tak bylo super připravené,“ vyzdvihl dokonce kouč zlínského B-týmu Jan Jelínek.

Jeho svěřenci posíleni o brankáře Šišku, obránce Koláře s Ngimbim, útočníka Chwaszcze, Jana Hellebranda a Martina Nečase šli v první půli do vedení 2:0 díky gólům posledních dvou jmenovaných.

„V prvním poločase nás soupeř přehrál. Jen jsme se bránili. Ve druhém už jsme se ale srovnali s tempem, začali víc běhat a druhá půlka tak byla úplně jiná,“ popisoval trenér SK Hranice Radek Fojtů.

Hosté po změně stran prostřídali a Hranice rázem byly nebezpečnější. „Nepustili jsme je do šance, sami jsme měli tři nebo i více možností. Byly tam závary, rohy. S druhou půlkou jsem spokojený, gól jsme ale nedali, tak to dopadlo prohrou 0:2,“ pokrčil Radek Fojtů rameny.

Nebýt nevyužitých možností Vavříka, Tilkiridise, Marka či Ligače, mohl si divizní celek klidně připsat velmi zajímavý výsledek s atraktivním soupeřem.

„Tohle je to měřítko, podle kterého chceme hrát. Jak co se týče tempa, tak i nasazení. Dobrý kombinační fotbal,“ prohlásil Radek Fojtů, který byl nucen vystřídat jednu z opor Radima Kundráta. „Měl by ale být v pořádku,“ oddechl si kouč.

V pátek od 18 hodin Hraničané přivítají na svém stadionu Bystřici pod Hostýnem, následovat budou duely s rezervou Opavy a Fulnekem.

SK Hranice – FC Fastav Zlín B 0:2 (0:2)

Hranice: Páleník – Vavřík, Kundrát, M. Kuchař, Ligač – Šišlák, Cagaš – Rak, Heřmánek, Marek – Tilkiridis. Střídali: Tomečka, Skácel. Trenér: Radek Fojtů.