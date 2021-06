„Přerovu přeji hodně štěstí a trenérovi obzvlášť. Rozhodnutí to bylo opravdu těžké, ale Kozli jsou opravdu moje srdcovka,“ vyjádřil se Lukáš Kaďorek.

„Nějaké signály jsme měli už dříve, ale spíše jsme mysleli, že odejde do Rakouska,“ prozradil hlavní kouč Přerova Rojka. „Nevím, jestli u nás nebyl spokojený, ale beru to jako fakt. Nehroutíme se. Sám sem mu říkal, že to k fotbalu patří, respektuji to a ať se mu daří v další kariéře,“ dodal.

Překvapení z odchodu k největšímu rivalovi ale bývalý ligový útočník Sigmy neskrývá. „Vnímám to i jako podraz. Opravdu mě to překvapilo, že jde zrovna do Kozlovic. Čekal jsem všechno, ale tohle ne. Přijde mi to až úsměvné,“ zmínil David Rojka.

Sám Lukáš Kaďorek se nicméně už po svém návratu z Rakouska v rozhovoru pro Deník vyjádřil ve smyslu, že pokud by tehdy přišla nabídka z Kozlovic, Přerov by dost možná měl smůlu.

„Vyhrát s Kozlovicemi divizi, to by byl sen. Nebo dokonce nakouknout na sklonku kariéry do MSFL,“ řekl Kaďorek v březnu loňského roku.

Co se dříve možná zdálo jako nemožné, je nyní skutečností. Zkušený gólový hráč dle neoficiálních statistik odehrál za Kozlovice kolem stovky divizních zápasů, za které nasázel přibližně padesát branek.

Končí i Bernard

V Přerově ale kromě Kaďorkovy gólové potence budou muset nahradit také odchody dalších důležitých hráčů. Končí obránce Jaromír Jaš a hlavně Kaďorkův bývalý spoluhráč z Rakouska Martin Bernard.

„Možná i proto Kaďa u nás končí. Cítí, že bychom nemuseli být tak úspěšní,“ zamyslel se David Rojka. „Je to oslabení naší kvality směrem dopředu, problém, který musíme řešit. Už s někým jednáme, ale sehnat tak kvalitní hráče je v dnešní době složité,“ doplnil trenér.

Viktorka dle jeho slov udělá vše pro to, aby opět byla v divizi konkurenceschopná. Využít by mohla i zájmu Sigmy Olomouc o některé mladé přerovské naděje. Otázkou je, zda někdo z Olomouce do Přerova coby náhrada přijde.