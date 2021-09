Vážně ne?

Na fyzických parametrech se dá pracovat. Rychlost, vytrvalost, technika. Všechno se dá pilovat. Ale naučit se čich na góly, to prostě nejde. Některé věci jsou zkrátka asi vrozené. Dá se to pak rozvíjet. Mě k tomu vedli trenéři od nějakých šesti let. Rozpoznali, že ten talent mám.

Jak to pilovali?

Od mala mi vštěpovali, že vždycky se bude psát o tom, kdo gól dal a už míň o tom, kdo nahrál (směje se). Střelci jsou často trochu chrti, ale v dobrém slova smyslu. Když budou přemýšlet nad nějakou přihrávkou, tak to akorát pokazí. Je to ale i tom, že v klíčovou chvíli na sebe vezmete zodpovědnost.

Není to problematické uvnitř týmu?

I ostatní hráči, když jsou rozumní, tak kanonýra rozpoznají. A ví, že mužstvu pomůže. Když budu mít na hrotu Kollera, tak je logické, že jej budu hledat. Že udrží míče, protože má tělo jako skála a nikdo ho neodstaví a že pak taky ty šance promění a práci týmu zúročí.

Je stejně těžké dávat góly ve všech soutěžích, na všech výkonnostních úrovních?

Je. Nehraje roli, jestli je to Liga mistrů nebo okresní přebor. Kdo dávat góly umí, tak je dávat prostě bude, když splní ostatní nároky, aby tu soutěž mohl hrát. V nižších soutěžích třeba nejsou tak kvalitní brankáři a protihráči, zase ale nemáte takovou podporu od spoluhráčů.

Kdo je střelec podle vašeho gusta?

Je jich docela hodně. Suárez, Harry Kane. Samozřejmě Ronaldo a Messi, to je jiná kapitola. Ale řekl bych, že nikdo není takový bombarďák, jako je Lewandowski. Je to komplexní fotbalista, umí levou, pravou, hlavou, je i rychlý na svou postavu. Když dá čtyřicet gólů ve čtyřiceti zápasech a opakovaně, tak to je prostě na klobouk dolů. I u něj je ale rozdíl, když hraje za Bayern Mnichov a za Polsko. Reprezentace je pro něj nějaká začarovaná. Přitom si nemyslím, že by mu v Bayernu chystali šance na zlatém podnose. Má to tam zase těžší, že proti Bayernu skoro každý zaparkuje kamion na velkém vápně.

Co čeští útočníci?

My máme bohužel jen jednoho útočníka Schicka. Viděli jsme to i teď, když byl mimo hru. Když si vzpomenu na zápas Belgií a Vydrovu šanci, tak jsem si jistý, že Schick by to vyřešil jinak. Dloubnul by to, protože brankář už byl blízko u něj. Koncoví hráči prostě u nás nejsou.

Čím to je? Nerodí se? Nebo s útočníky neumíme tolik pracovat?

Obojí. Talentů nemáme mnoho a obávám se, že když už je máme, tak s nimi neumíme tak dobře pracovat. Vycházejí nám hráči, kteří jsou všichni stejní, nebo hodně podobní. Když to vztáhnu na Olomouc, tak se vychovávají dobří stopeři jako Zima, Jemelka a další. Bránit se ale naučí skoro každý, to není světoborné. Ale vychovávat útočníky, kteří střílejí góly, to je kumšt. Mladí se potřebují od někoho učit. Přijde mi ale, že není zájem. V Sigmě je Roman Sedláček, ale i on byl spíš nahrávač. A nejde o mě, aby si někdo nemyslel. Našli by se jiní výborní kanonýři. Milan Kerbr a další.