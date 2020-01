„Je v něm stále obrovský potenciál a může v kariéře dojít opravdu daleko,“ říkal tehdy trenér Baníku Vlastimil Petržela.

Jenomže realita byla jiná. Odchovanec Hranic se zasekl.

Nyní ale dostal velkou šanci na restart. Dnes dvaadvacetiletý fotbalista podepsal víceletý kontrakt v Opavě.

„Vidím v něm stále velký potenciál, má tah na branku. Věřím, že nám pomůže,“ řekl sportovní manažer Opavy Alois Grussmann. „Nevím, zda se má kariéra zastavila, ale určitě jsem chtěl být dál. Opavu beru jako pomocnou ruku. Věřím, že se od ní mohu odrazit,“ řekl Dominik Smékal.

Možná se dostal pod tlak tím, že Baník od něj očekával velké věci. „I to mohla být příčina,“ přiznal. „Na druhé straně jsem pořádnou šanci v Baníku nikdy nedočkal,“ pokračoval.

Místo toho, aby se zabydlel v ligovém kádru tradičního klubu, obrážel hostování. Naposledy to byly třetiligové Petřkovice.

„Člověk měl i smůlu, v Jihlavě jsem se zranil při druhém tréninku. Nevím, co se pak stalo ve Vítkovicích, kde mi jen bylo sděleno, že mé místo zaujme Martin Macej, holt tak už to někdy ve fotbale chodí,“ podotkl Smékal.

„Abych pravdu řekl, během angažmá v Petřkovicích jsem přestal věřit, že šance v Baníku někdy přijde,“ prohlásil bývalý mládežnický reprezentant. Nabízí se tedy otázka, zda angažmá v Itálii bylo správným krokem.

„Na to, jak by to vypadalo, kdybych zůstal tady, odpověď nenajdu. Na druhé straně jsem poznal novou kulturu, naučil se jazyk, v tom je to pozitivní. Z fotbalového hlediska tohle ale posoudit nedokážu,“ poznamenal Smékal.

Nyní přišla nová chuť v podobě opavské štace. „Jsem nadšený z toho, jak to v Opavě funguje. Sice dostáváme pořádně zabrat, ale to k fotbalu v zimě občas patří,“ usmála se.

Nové angažmá vnímá s pokorou. „Mám zase obrovskou chuť do fotbalu. Chci si vybojovat místo v základní sestavě a splatit klubu důvěru, kterou do mě vložil. Prvořadým cílem je ale zachránit ligu,“ dodal Dominik Smékal