Dočkali se. Fotbalisté SK Hranice už znají termín návratu na hřiště. Do areálu Sportovního klubu naběhnou v pondělí 11. května. Všechny kategorie budou trénovat dvakrát týdně.

Fotbalisté SK Hranice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Divizní muži tak konečně z individuální přípravy přejdou do herního tréninku na hřišti. „Pokud kluci udělali to, co jsem jim naplánoval, tak by měli přijít kondičně dobře připraveni. Teď jde o to, dostat se do hry, dostat to trošku do nohou. Budeme na hřišti. Fotbal se nezapomíná,“ hlásí trenér A-týmu Radek Fojtů.