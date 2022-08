„Naší lehkovážností a přístupem některých hráčů jsme to dotáhli až do prodloužení. Zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli na pokutové kopy. Někteří hráči si ale musí uvědomit, že takhle se nehraje o to, aby hráli v základní sestavě. A už vůbec ne o to, aby hráli v Karviné,“ řekl po zápase rozladěný hostující trenér Radomír Korytář.

„Karviná samozřejmě držela míč, co se týče kombinační hry byla kvalitnější. My jsme ale pracovali do defenzivy, zaplňovali prostory, běhali a spoléhali se na rychlé protiútoky. Dali jsme Karviné dva góly,“ smekl hranický kouč Roman Matějka.

Byl to jeho tým, kdo šel ve 27. minutě do vedení, když se Jakub Rolinc v souboji zbavil zkušeného karvinského stopera a kapitána Šindeláře a ve velké šanci nezaváhal.

Utkání 1. kola MOL Cupu mezi SK Hranice (v modrém) a MFK Karviná rozhodovaly po remíze 2:2 až penalty. Jakub Rolinc dává gól na 1:0.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Srovnáno bylo pět minut před odchodem do kabin, kdy se ujala ukrytá střela Davida Motyčky zpoza vápna.

Radomír Korytář do druhé půle poslal trio nových hráčů a hlavně teprve 19letý Nigeriec Durosinmi hranické obraně pořádně zatápěl. Byl to on, kdo poslal hosty hlavou do vedení.

Utkání 1. kola MOL Cupu mezi SK Hranice (v modrém) a MFK Karviná rozhodovaly po remíze 2:2 až penalty. Durosinmi dává gól na 1:2.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Domácí ale hráli trpělivě a zodpovědně a v 84. minutě se skutečně dočkali vytoužené a pro hrstku hostujících fanoušků šokující branky na 2:2. Domácí nejprve pálili ve velké šanci do tyče, míč se ale naštěstí pro ně odrazil k střídajícímu Hapalovi, který srovnal.

„Kluci zaslouží absolutorium. Klobouk dolů před tím, jak plnili svoje povinnosti a pracovali celý zápas. Nezabalili to, poctivě bránili a čekali za stavu 1:2 na svou šanci. Ta přišla,“ řekl Roman Matějka.

„Věděli jsme přesně, co nás čeká. Odhodlaný soupeř uspět s druholigovým mančaftem. To se mu taky povedlo. Na domácích šlo vidět odhodlání,“ smekl i Radomír Korytář.

Šlo to i bez stoperů!

Matějka navíc prakticky neměl k dispozici kompletní stoperskou dvojici. Cverna je zraněný, Markovič vyfasoval o víkendu červenou kartu a od začátku nehrál ani zkušený Radim Kundrát.

„Radima (Kundráta) jsme trošku pošetřili, protože má 32 let a rytmus sobota – úterý – sobota by byl pro něj vražedný. A někteří mi příjemně zamotali hlavu, co se týče nominace na sobotní utkání,“ přiznal Roman Matějka.

Právě Kundrát se nakonec v penaltovém rozstřelu zařadil mezi smutné hrdiny SK Hranice, kteří neproměnili. Jediným úspěšným exekutorem domácích zůstal Hapal a hosté tak penalty ovládli poměrem 4:1. A oslavili postup do 2. kola MOL Cupu.

Video: Penaltový rozstřel na konci

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

SK Hranice – MFK Karviná 2:2 (1:1) Pen: 1:4

Branky: 27. Rolinc, 84. Hapal – 41. Motyčka, 52. Durosinmi.

Rozhodčí: Grečmal – Pospíšil, Labaš. ŽK: Hapal, Tilkeridis, Marek – A. Krčík. Diváci: 875.

Hranice: Tomečka – Pančochář (106. Kundrát), Kuchař, Kirschbaum, Bezděk – Koláček (71. Marek), Dittmer (71. Jasenský), Heřmánek (78. Beňa), Cagaš, Lasovský (32. Tilkeridis) – Rolinc (71. Hapal). Trenér: Matějka.

Karviná: Neuman – Zedníček (A. Krčík), Šindelář, D. Krčík, Rolinek – Nešický (46. Soukeník), Motyčka (64. Boháč) – Rezek (85. Clement), Málek (95. Teplan), Cienciala – Svoboda (46. Durosinmi). Trenér: Korytář.