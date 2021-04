To není případ divizních Kozlovic, které v pondělí skutečně po extrémně dlouhé pauze budou mít společný trénink na svém pažitu. „Teď budeme potřebovat asi měsíc na přípravu. I tak je podle mě sezona neregulérní,“ říká trenér FK Kozlovice Vlastimil Chytrý.

Od pondělí se konečně můžete vrátit na hřiště. Už máte naplánované tréninky?

Ano. Domluvili jsme se s předsedou (Lubomírem Korytkem, pozn. red.), že bychom začali třikrát týdně trénovat v počtu dvaceti lidí. Budeme čekat na další informace a instrukce ohledně přátelských zápasů a nějakých pravidel.

Počet dvaceti lidí na sportovišti vás nijak nelimituje?

My se do dvaceti vlezeme, v tom nevidím žádný problém.

Do přípravy by se měli připojit i noví hráči, potenciální posily týmu. Budete je díky posunu přestupního období angažovat?

Samozřejmě to budeme řešit podle toho, jestli se bude dohrávat soutěž. Pokud by se nedohrávala, řešili bychom tyto hráče až na další sezonu. Pokud se soutěž bude dohrávat, chtěli bychom jednat už teď s mateřskými kluby.

Počítá se s inkubační dobou, kterou týmy potřebují na přípravu před restartem soutěže. Jak by měla být dlouhá podle vás?

I kdyby měl každý tým měsíc a třeba čtyři přátelská utkání, tak už proto, že se skončilo na podzim dříve, nezačala zimní příprava a nebyla přípravná utkání, je podle mě tento ročník neregulérní. Trénovat se mělo individuálně, což jsme my dodržovali, ale spousta klubů samozřejmě trénovala načerno. Tímto je celý ročník hodně ovlivněný. I když se bude dohrávat, myslím si, že by se nemělo vůbec postupovat a sestupovat. Měla by se začít nová sezona, aby to bylo pro všechny regulérní.

Vás nelákalo trénovat načerno, když jste to mohl slyšet o některých konkurentech?

Předseda jasně na začátku nastavil, že ta pravidla porušovat nechce a jde mu v prvé řadě o bezpečí hráčů. Ani jsme nad tím nepřemýšleli. Kluci samozřejmě měli individuální plány, posílali mi fotky z běhů. Čekali jsme na to, kdy nám společné tréninky povolí. Dodržovali jsme to.

Takže teď potřebujete měsíc na trénink? Kdy odhadujete, že by se mohlo začít hrát?

Aby to mělo aspoň trošku nějaký smysl, tak bych řekl, že čtyři týdny by měly být přípravné, pak by se nějakého patnáctého května mohla začít hrát zbývající podzimní kola. Myslím si, že pokud to nebude takto, tak bude docházet ke spoustě zranění. Kluci budou mít balon po šesti měsících, to je úplně jiný pohyb než běhat v lese.

Mluvil jste o přípravných zápasech. Ty ale aktuální opatření nedovolují. Šlo by se po čtyřech týdnech vrhnout do soutěží bez přáteláků?

To je nesmysl. Když už se ta sezona má vyhodnotit jako postupová nebo sestupová, tak bez přípravných utkání to podle mě nejde.