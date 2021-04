Langhammer, podobně jako dnes již bývalý předseda OFS Šumperk Bohuslav Charvát se chtějí proti nařčením ze zpronevěry bránit. Podle nich obvinění souviselo s volbami nového předsednictva šumperského OFS. Kdo stál za případem, který rozpoutaly anonymní maily?

Volební valná hromada proběhla na Šumpersku na začátku března. V Novém Malíně byl předsedou zvolen Vlastimil Faltýnek. Dosavadní předseda Bohuslav Charvát, který vládl předchozí tři období neuspěl. Do výkonného výboru se nedostal ani další dlouholetý funkcionář a předseda Hospodářské komise Luděk Langhammer starší.

Samotné volby významně ovlivnil fakt, že v době valné hromady prošetřovala hospodaření OFS policie. Kluby, které měly zvolit vedení, na to upozorňovaly anonymní maily.

„Už před volbami jsem byl upozorněn, že si mohu pozici předsedy svazu udržet, ovšem pokud se zbavím některých lidí kolem sebe, jmenovitě právě Luďka Laghammera. Když jsem odmítl, protože si jeho práce vážím, zjevně musely nastoupit zbraně důraznějšího kalibru, které slavily úspěch,“ posteskl si Charvát. „Šokujícím zprávám se snadno věří,“ dodal.

O co v kauze šlo?

Langhammer se měl nejméně mezi roky 2016 a 2018 obohatit o 54 tisíc korun. Podle nařčení měl od svazu neoprávněně obdržet odměny za pomoc klubům i svazu s účtováním dotací. Policie ale toto obvinění vyvrátila. Vše podle vyšetřovatelů bylo v souladu s řády schváleno výkonným výborem a celý případ byl odložen.

Funkcionář, který je spojen především s písařovským fotbalovým klubem, trvá na tom, že svazu naopak prostředky ušetřil. Tím, že si svaz nemusel najímat externí účetní. „Výkonný výbor se mnou pravidelně uzavíral smlouvy na listopad a prosinec na vyúčtování dotací pro svaz a následně ještě vyúčtování dotací klubů od FAČR a zajišťování sponzorů. Při schvalování smlouvy jsem pravidelně členům výboru i sekretáři nabízel, aby zpracovali tyto dotace za odměnu. Zájem ale nebyl,“ uvedl Langhammer.

Administrování dotací přitom správně patří do gesce sekretáře, v Šumperku si však vymínili, že ji dělat nechtějí. „Tvrdili, že účetnictví nerozumějí,“ tvrdí Langhammer. Peníze navíc nebyly vypláceny z příjmů od klubů či FAČR, ale výhradně od sponzorů. „To byla podmínka,“ doplnil.

Kdo za tím stojí?

„Myslím si, že vím, od koho to celé pocházelo, ale důkazy zatím chybí. Jsem přesvědčen, že šlo o to zdiskreditovat mou osobu, potažmo předsedu pana Charváta před volbami OFS,“ říká Langhammer. Bránit se hodlá podáním trestního oznámení na neznámého pachatele. „Pro znevážení mé osoby tím, kdo používal anonymní emailové adresy obr05@email.cz, partner25@email.cz a reservatic@email.cz,“ osvětlil Langhammer.

„Pokud mám správné informace, i křivé obvinění je podle zákona trestným činem a chystá se jeho prověření,“ dodal Charvát. „Údajně je poměrně snadné zjistit, odkud autor anonymních mailů přistupoval k internetu. Snad už brzy bude mít tento příběh pokračování a ten, kdo má místní fotbal tolik na srdci, vystoupí z anonymity,“ dodal.

A co na celou věc říká nově zvolený předseda Faltýnek? „Jsem především rád, že je případ u konce a nebude vrhat na šumperský okresní fotbal špatné světlo,“ prohlásil.

„Pana Faltýnka znám osobně řadu let a jsem přesvědčen, že pro místní fotbal udělá vše, co bude v jeho silách. Nezbývá, než mu popřát pevné nervy a mnoho štěstí,“ řekl Charvát. „Se zadostiučiněním musím ale říct, že i my jsme pro fotbal udělali mnohé. Například jsme do klubů rozdělili vybavení a dotace za 1 650 000 korun. Pevně věřím, že noví členové výboru budou v této započaté práci úspěšně pokračovat,“ dodal Charvát.