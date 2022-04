„Rozhodl první poločas. Hráli jsme větrem, takže jsme měli územní převahu. Hranice se snažily o dlouhé nákopy, aby se dokázaly proti větru dostat k naší brance, ale moc se jim to nedařilo. Pak se ale staly dvě pro mě neuvěřitelné věci,“ kroutil hlavou kozlovický trenér Vlastimil Chytrý.

Na mysli měl nejprve hlavičku stopera Kozáka do vlastní spojnice, odkud se míč odrazil přímo ke Schlehrovi, který už to měl snadné. Vše přitom mohlo dopadnout zákrokem brankáře Šustra, který si pro míč šel.

Ve 33. minutě pak symbolicky levý bek Ondřej Kyselák pod tlakem svou přihrávkou našel pouze bývalého spoluhráče Schlehra, který si poradil s vyběhnuvším Šustrem a z úhlu zvýšil na 2:0.

„My jsme zahráli dva rychlé brejky. To nebylo ani tak o individuální chybě. Ujeli jsme po pravé straně, měli dostatečný počet hráčů ve vápně a pak jsme to uklidili. U druhé branky to bylo zase o rychlém přechodu do útoku,“ ohlédl se hranický kouč Roman Matějka.

Ten ještě před dvěma lety stál na opačné straně barikády a užíval si výjimečný zápas se šťastným koncem. Jeho tým byl po změně stran jasně lepší, přidat mohl více než dva góly.

Ujaly se nicméně dvě akce domácích. Bomba Lukáše Hapala pod břevno a kapitánova tečka v podání Michala Kuchaře znamenaly konečný výsledek 4:0.

„Ve druhé půlce už bylo vidět, že jsme byli lepší na baloně, vytvářeli si šance. Hlavně jsem chtěl klid s tím, že si to kdyžtak odedřeme ve druhé polovině, protože vím, že naběháno máme, tým je na tom fyzicky slušně,“ ví Roman Matějka.

Rozdílný vstup do jara

Dva papírově největší favorité a aspiranti na postup do třetí ligy tak prožívají naprosto rozdílné jaro. Kozlovice mají za sebou tři duely, v nichž získaly jediný bod.

„Těžko se mi ten zápas hodnotí. Snažím se na těch zápasech najít něco pozitivního, dnes to byl ten první poločas, ale dvě pro mě neuvěřitelné chyby hráčů ten zápas úplně znehodnotily a de facto jsme Hranicím darovali vítězství,“ řekl Vlastimil Chytrý.

Hranice ve čtyřech jarních duelech nasbíraly dvanáct bodů a pyšní se skóre 12:0. Brankář Tomečka má zaděláno na pěkný klubový rekord neprůstřelnosti.

„Rekordy neřeším, na to kašlu, zajímají mě body. Chceme jít krůček po krůčku a ty nuly k tomu přispívají. S pevnou defenzivou si více věří ofenziva. Těžké na psychiku hráčů je, když se zápas překlápí,“ uvědomuje si Roman Matějka.

SK Hranice – FK Kozlovice 4:0 (2:0)

Branky: 16. a 33. Schlehr, 64. Hapal, 90. Kuchař.

Rozhodčí: Habermann – Silný, Labaš. ŽK: Schlehr – Strašák, Řehák. Diváci: 460.

Hranice: Tomečka – Bezděk, Markovič, Cverna, Kuchař – Jasenský, Schlehr (78. Pančochář) – Tilkeridis (66. Marek), Cagaš (78. Heřmánek), Lasovský (82. Vítek) – Hapal (66. Kundrát). Trenér: Matějka.

Kozlovice: Šustr – Kadlec, Kozák (46. Galus), Řehák, Kyselák – Strašák, Fall, Střelec (46. Smékal) – Kaďorek (81. Vogl), Guzik (81. Osei), Skopal. Trenér: Chytrý.