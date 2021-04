„Fraška, svět se zbláznil,“ glosoval na Facebooku bývalý ligový obránce Sigmy Olomouc či Českých Budějovic Tomáš Janotka a dnes trenér olomoucké devatenáctky.

„Všichni asi tuší, že tam něco bylo. Pořád jsou to však pouze domněnky bez důkazů. Musí se přece ctít presumpce neviny,“ reagoval mistr Evropy do 21 let David Kobylík.

„Nerozumím ovšem tomu, za co se pan Tvrdík omlouvá. Je to pro mě nepochopitelné a působí to jako střelba do vlastních řad. Napadá mě, jestli neexistuje důkaz, o kterým zatím nevíme. Jinak si jeho výroky a chování nedokážu vysvětlit,“ doplnil.

Slávistický boss totiž zvolil nečekané zdrženlivý tón.

„Rozhodnutí jako klub respektujeme. Ondřej Kúdela v žádném případě neměl přistoupit k hráči soupeře. Lituji toho a omlouvám se Glenu Kamarovi za situaci, která zjevně způsobila utrpení jemu a jeho spoluhráčům i všem spojeným s Rangers a Slavií. Podnikám pozitivní kroky, abychom zabránil tomu, aby se taková situace v našem klubu v našem klubu opakovala,“ napsal Tvrdík na Twitter.

„Výsměch. Za napadení 3 zápasy a za rasismus bez důkazů 10 zápasů?,“ vyjádřil pohoršení na svém instagramovém účtu obránce druholigového Prostějova Michael Sečkář.

Připomněl tak trest pro Kamaru, který za přítomnosti pracovníků UEFA napadl Kúdelu na pozápasové schůzce, kd si oba hráči měli původně vše vyříkat. Dodejme ještě, že útočník Kemar Roofe dostal za ošklivý faul na brankáře Ondřeje Koláře „jen“ 4 zápasy stop.

Hráče z nižších soutěží trest Kúdelu překvapil, některé až pobouřil.

„S ohledem na to, že se jedná o tvrzení proti tvrzení, je trest překvapivě až moc vysoký. Nic není skutečně podloženo i když neznám konkrétní důvody, proč takhle UEFA rozhodlo,“ uvedl Filip Habáň obránce FK Medlov

„Je vidět, že se na nás pohlíží jako na Východ. Pokud by to Kúdelovi prokázali, tak budiž, to bych trest pochopil. Ale takhle? A trest pro Kamaru za napadení po utkání? I na vesnici by za něco podobného dostal takový hráč víc,“ řekl Milan Spurný, dlouholetý hráč Haňovic či Mladče, kde kope i po své čtyřicítce.