„Nic jiného mi asi nezbude. Mou motivací bylo, abych se ještě trochu pohnul. Když jsem se podíval do zrcadla, tak jsem nebyl spokojený a bylo potřeba s tím něco udělat,“ směje se fotbalista s báječnou levačkou.

Jeho poslední pokus o návrat byl po dvou letech.

„Když jsem hrál předtím naposledy, tak jsem si pohmoždil achillovku a už jsem nechtěl riskovat, že bych si i úplně oddělal. V ten moment jsem si taky řekl, že už toho fotbalu bylo dost. Nějakou dobu mi ani nechyběl, to se ale po čase změnilo,“ vysvětloval Heinz, jehož kariéru raketově nastartovaly dva góly v dresu Sigmy Olomouc do sítě Olympiqueu Marseille v Poháru UEFA v roce 1998.

„S klukama ve Všechovicích jsem byl tenkrát dál v kontaktu, ale v podstatě jsem skončil. Až teď po dvou letech jsem se znovu bavil s Liborem Ponížilem, jestli bych si nechtěl zahrát. Jak jsem říkal, mezitím došlo na to zrcadlo, tak jsem se domluvili, že pokud budu ještě pořád mít co nabídnout, tak to zkusím,“ popsal s nadhledem Heinz.

„První zápasy byly krušné. Moc jsem nestíhal, kluci jsou přece jen mladší, rychlejší a mrštnější. Na druhou stranu jsem zjistil, že pokrytím míče a nějakou myšlenkou ještě dokážu být platný. Navíc to postupně mělo stoupající tendenci,“

Bývalý reprezentant, který si vydělával v Německu, Francii či Turecku a vedle zmíněného EURA si zahrál i na mistrovství světa a olympijských hrách běhal, posiloval, dokonce i upravil jídelníček.

„Abych shodil, co jsem za ty dva roky nabral,“ usmál se. „Nakonec to ale bohužel kvůli koronaviru přišlo vniveč,“ pokrčil rameny. „Mrzí mě to hodně, ale co se dá dělat,“ dodal.

Hrající pravá ruka

V nové sezoně se ale pokusí vrátit na hřiště ještě jednou.

„Celou dobu je to hlavně o tom, že mám fotbal rád. Soutěžní zápasy jsou něco jiného, než když si jdete jen tak zahrát s kamarády. Mohl bych hrát třeba nějakou ještě nižší soutěž. Ve Všechovicích je ale dobrá parta. Baví mě to tam,“ řekl Heinz, který bude mít i novou roli. Bude hrajícím asistentem trenéra Petra Zatloukala.

„Budu něco jako hrající pravá ruka. Zároveň pořád platí, že určitě nehodlám nikomu z mladých kluků zabírat flek. Když zjistím, že už nemám co nabídnout, a věřím, že to poznám, kdybych byl jen do počtu, tak to na hřišti uzavřu a budu se soustředit na trénování,“ ujistil mistr ligy 2004 s Baníkem, který nějaký čas působil i v olomoucké regionální akademii.

„Spíš jsem se tak rozkoukával. Řešil jsem ale i nějaké jiné problémy, takže jsem neměl na všechno čistou hlavu. Už je to ale vyřešené,“ prozradil. „Teď mě čeká takové první nakouknutí do mužského fotbalu. Chtěl bych se časem pustit i do studia trenérské A licence, ale uvidíme, jak to všechno půjde. Z trenérského pohledu se mám samozřejmě co učit,“ poodhalil Heinz další plány.

A jaké cíle klade před Všechovice, kterým ukončení sezony výrazně pomohlo se záchranou divize?

„Budeme se snažit, aby to bavilo hlavně kluky a samozřejmě také diváky. Prostě abychom hráli dobrý fotbal a dosáhli i nějakých dobrých výsledků,“ řekl Heinz.