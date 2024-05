Více-méně dle předpokladů skončil druhý hrací den okresního kola Zaměstnanecké ligy na umělé trávě v areálu klubu HFK Olomouc. Pro vítězství si po suverénním průběhu došel výběr hranické firmy SSI Schäffer, který během pěti zápasů nasbíral třináct bodů za čtyři výhry a remízu a k tomu i téměř nadpozemské skóre 35:2. Jeho hráči se tak nyní mohou těšit na účast v kole krajském, do kterého se už přidají i celky z Moravskoslezského a Pardubického kraje. Po turnaji zhodnotil dosavadní účinkování týmu na turnaji bývalý hráč Ústí, Hranic a Bělotína, který si v hranickém dresu zahrál i třetí nejvyšší soutěž a nyní v klubu trénuje přípravky, 40letý Marek Lhotský.

První otázka je jednoduchá. Jak jste si to tady dnes užili?

Naprosto perfektně. Zahráli jsme si super fotbal a podali jsme i dost dobrý výkon.

Jedinou vaší bodovou ztrátu jste zaznamenali při bezbrankové remíze s týmem firmy Mubea. Nemrzí vás teď trošku, že se nehrálo klasickým způsobem na dvě skupiny a tento zápas mohl být třeba tím finálovým?

Řekl bych, že ani ne. Mohlo to také dopadnout tak, že bychom byli nalosovaní ve stejné skupině. A myslím si, že jsme ve všech utkáních předvedli parádní výkony a Mubea nám vzdorovala velmi kvalitně. I když jsme tam měli nějaké šance, které jsme samozřejmě měli proměnit. Remíza to byla naprosto zasloužená.

V čem konkrétně to borci z Prostějova hráli jinak než ostatní, že jste nenašli recept, jak dostat míč do jejich sítě?

Hráli to prostě zkušeně z defenzivního bloku a na rychlé protiútoky. Z nich si také vytvořili pár slibných šancí. Hrozili zejména z dálky a snažili se clonit našemu brankáři. Sice nás nepresovali, ale velmi zkušeně na nás čekali.

Dá se říci, kdo byl dnes takovým vaším tahounem?

Asi nedá. Já v tom týmu vidím sílu celkově. Je dobře poskládaný z mnoha zkušených borců. Kdybych měl ale skutečně někoho vyzdvihnout, byl by to Kuba Marek. Ten ukázal opravdu super kvalitu a ta jeho rychlost a kvalita v zakončení na tomto malém prostoru opravdu funguje.

V minulém roce jste k vítězství v okresním kole měli mnohem těžší cestu. Třeba finále s Honeywellem rozhodovala až neuvěřitelná 25. série penalt. Ulevilo se vám třeba, že letos Honeywell letos hrál v jiný den než vy?

Já si myslím, že hlavní věc je složení našeho celku. Letos je totiž dost jiný. A o hodně kvalitnější. Takoví tři, čtyři kluci jsou vyměnění. Klidně bychom si to tedy rozdali i s Honeywellem.

Postoupili jste dál do krajského kola. Jaké jsou nyní vaše další ambice? Zase ty nejvyšší?

Určitě bychom chtěli dojít co nejdál. Nejlépe postoupit do republikového finále a tam se pak prostě snažit urvat to nejvyšší umístění, které jen půjde.

Bude teď nějaká oslava? Třeba i v práci?

(Smích) To si nemyslím. Určitě ale budou mít v práci radost.