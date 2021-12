Disciplinárka s Minářem zahájila řízení za nesportovní chování v podobě vniknutí na hrací plochu a do prostor vymezených družstvům a delegovaným osobám. Sportovnímu řediteli teď za to hrozí poměrně široká paleta trestů. Od důtky až po roční zákaz činnosti, nebo dokonce pětileté zákazy vstupu na stadion či zákaz aktivit v rámci FAČR. To je ovšem takřka jistě vyloučeno. Nejpravděpodobnějším trestem bude finanční pokuta, jejíž horní hranice činí 50 tisíc.

Vedle Mináře čelí za nezvládnutí pořadatelské služby trestu také celý klub. I zde se dá předpokládat finanční postih.